"Шахеди" – це приманка: окупанти посилили дронові атаки Київщини з підступною метою
Російські окупанти посилили атаки "Шахедами" на Київщину. Ворог намагається дістати до конкретних об'єктів, а тому обстріли триватимуть.
Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Як відомо, вночі 3 серпня росіяни знову атакували Україну дронами.
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"В окупантів є певні цілі, до яких вони намагаються дістатись "Шахедами". Це значить, що вони атакуватимуть, доки не дістануться", – припустив Світан.
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Крім того, росіяни мають на меті:
- виснажити українську систему ППО;
- відпрацювати нові маршрути і вирахувати алгоритми переміщення українських мобільних груп.
Коли дронові атаки припиняться
Ворогу буде не до терору цивільного населення, коли Сили оборони почнуть активний рух на лінії фронту.
"Тоді в росіян не буде часу – вони максимально використовуватимуть бойовий потенціал для розв'язання питань на полі бою", – пояснив Світан.
Обстріли Києва: останні новини
- У ніч на 3 серпня ворог вкотре атакував Київщину дронами-камікадзе "Шахед". Сили та засоби ППО на підльоті до столиці знищили майже 15 повітряних цілей.
- Ворог атакував Київ і вночі 2 серпня. Уламки дронів впали в Солом'янському районі міста, але ніхто не постраждав.
- Унаслідок удару на Київщині загорівся приватний будинок, а також пошкоджено гараж. Пожежу оперативно ліквідували, постраждалих не було.