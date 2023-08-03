​"Шахеди" – це приманка: окупанти посилили дронові атаки Київщини з підступною метою

Російські окупанти посилили атаки "Шахедами" на Київщину. Ворог намагається дістати до конкретних об'єктів, а тому обстріли триватимуть.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Як відомо, вночі 3 серпня росіяни знову атакували Україну дронами.

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"В окупантів є певні цілі, до яких вони намагаються дістатись "Шахедами". Це значить, що вони атакуватимуть, доки не дістануться", – припустив Світан.

Чому росіяни посилили дронові атаки на Київщину: дивіться відео

Крім того, росіяни мають на меті:

виснажити українську систему ППО;

відпрацювати нові маршрути і вирахувати алгоритми переміщення українських мобільних груп.

Коли дронові атаки припиняться

Ворогу буде не до терору цивільного населення, коли Сили оборони почнуть активний рух на лінії фронту.

"Тоді в росіян не буде часу – вони максимально використовуватимуть бойовий потенціал для розв'язання питань на полі бою", – пояснив Світан.

Обстріли Києва: останні новини

У ніч на 3 серпня ворог вкотре атакував Київщину дронами-камікадзе "Шахед". Сили та засоби ППО на підльоті до столиці знищили майже 15 повітряних цілей.

Ворог атакував Київ і вночі 2 серпня. Уламки дронів впали в Солом'янському районі міста, але ніхто не постраждав.

Унаслідок удару на Київщині загорівся приватний будинок, а також пошкоджено гараж. Пожежу оперативно ліквідували, постраждалих не було.

Західні медіа вже повідомляли про те, що українські військові підійшли до першої лінії оборони російських окупантів і розпочали другу фазу наступу. "Повільність" ЗСУ можна пояснити обережністю наших захисників і браком потрібної зброї – винищувачів F-16 і ракет ATACMS зокрема.