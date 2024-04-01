11 "Кинджалів", 5 "Цирконів" і багато іншого: чим ворог атакував Київ від початку року

Ворог не припиняє завдавати комбінованих масованих ударів по українській столиці. Лише з початку 2024 року росіяни застосували понад 180 засобів ураження.

Росія систематично атакує столицю ударними дронами та ракетами різних типів та модифікацій. Інформацію про види повітряних цілей опублікували у Київській міській військовій адміністрації.

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З 1 січня 2024 року росіяни застосували:

5 одиниць 3М22 "Циркон"

11 одиниць Х-47М2 "Кинджал"

6 одиниць Іскандер-М

3 одиниці Х-69

1 одиниця "Калібр"

113 одиниць Х-101

48 ударних БпЛА типу "Shahed"

Було неймовірно важко, але ми витримали ці удари. Шана та вдячність нашим воїнам ППО, які закривають небо над столицею. Страшно навіть уявити наслідки, якби усі ці потужні засоби ураження досягли своїх цілей! Тому ніколи не втомлюся закликати всіх киян – знаходьте час та можливості дякувати бійцям протиповітряної оборони та усіх Сил Оборони. Хлопцям та дівчатам на бойових позиціях дуже важлива ваша підтримка і добрим словом, і донатом,

– написав начальник КМВА Сергій Попко.

Він наголосив, що Україна потребує зброї та засобів ППО. Ніхто в історії не витримував такої кількості та потужності ракетних ударів, тому демократичний світ має допомогти закрити небо над мирними українськими містами.

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