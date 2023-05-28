Чи може стати Куп'янськ другим Бахмутом: Череватий розставив крапки над "і"

Харківщина щодня потерпає від обстрілів росіян, з особливою жорстокістю нищать Куп'янський район. Проте місто не повторюватиме долю Бахмута за масштабами руйнувань.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він підкреслив, що ситуація на Куп'янському напрямку відрізняється від Бахмутського, повідомляє 24 Канал.

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Чи може повторити Куп'янськ долю Бахмута

За словами Череватого, Куп'янськ не повторить долю міста-фортеці Бахмут. Нині немає підстав, аби таке припускати.

Ні, ми не бачимо поки що таких тенденцій. Там надійно вибудована оборона, і в принципі немає для того підстав, щоб так думати,

– заявив Череватий.

Він також розповів, що на Лимансько-Куп'янському напрямку за минулу добу відбулося 2 боєзіткнення. Ворог продовжує обстрілювати українські позиції з артилерії та РСЗВ. Лише 27 травня зафіксовано 342 обстріли та три авіаудари. Разом з тим, ЗСУ завдають втрат ворогам – у боях було ліквідовано 20 окупантів, ще 52 – отримали поранення. Також українським захисникам вдалося знищити гармату.

За даними Харківської ОВА, найгарячішим в регіоні на сьогодні залишається Куп'янський напрямок. Олег Синєгубов повідомив, що противник провів наступальні операції біля Масютівки, але без успіху.

ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку

Військовослужбовці ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. Через наступальні операції українських захисників, вагнерівці тікають з Бахмута. Череватий заявив, що ЗСУ на деяких ділянках фронту проходять по 350 – 450 метрів.

"Під час наших контратакувальних дій на деяких позиціях наші підрозділи змогли просунутися на відстань від 350 до 450 метрів", – розповів Череватий.

Окрім того, речник Східного угруповування підкреслив, що за останню добу значно знизилися активність бойових дій з боку ворога. Вагнерівці продовжують завдавати вогневі удари, але бойове зіткнення було лише одне. Череватий заявив, що найманці Пригожина дійсно проводять ротацію, а бажання залишити місто до 1 червня – справді велике.