Обстріли моста на Одещині: в ОВА пояснили, чому це стратегічно важливо для росіян

Окупанти вкотре обстріляли міст через Дністровський лиман на Одещині. В ОВА пояснили, чому російські загарбники не полишають спроб зруйнувати переправу.

27 квітня о 06:45 російські окупанти знову обстріляли міст через Дністровський лиман, що на Одещині. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону пояснив, чому для росіян надзвичайно важливо зруйнувати його, передає 24 канал.

Читайте також Друга атака мосту через Дністровський лиман і обстріл Дніпропетровщини: основне за 63 день війни

Через міст перевозять гуманітарні вантажі

Сергій Братчук зазначив, що після обстрілу моста 26 квітня, на ньому призупинили рух. Після цього оцінили масштаби руйнування та почали відновлювальні роботи.

Що стосується взагалі цього мосту через Дністровський лиман, він дійсно має (стратегічне – 24 канал) значення для того, щоб не переривався логістичний зв'язок між південними районами Одеської області та основною частиною нашого регіону,

– підкреслив він.

Через нього перевозять гуманітарні вантажі, які надходять до України від країн-партнерів. Вони спрямовані передовсім для тих українців, які змушені були втікати зі Сходу, щоб врятуватися від війни. Мовиться про харчі, дитячий одяг. Те, що необхідно людям, які покинули свої домівки.

Відтак, окупанти намагаються перервати поставку. Вони роблять все можливе для того, щоб до України не надходили гуманітарні вантажі.

Міст атакували двічі за 26 – 27 квітня

Так, 26 квітня російські загарбники ракетами вдарили по мосту. Він, нагадаємо, веде з Білгород-Дністровського району в бік Одеси.

Зранку 27 квітня окупанти завдали чергового удару по переправі. Згідно з попередньою інформацією, постраждалих серед залізничників немає.

Варте уваги – Росіяни обстріляли енергетичне підприємство на Дніпропетровщині: дивіться відео