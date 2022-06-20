Обстріли надовго, – Арестович радить харків'янам вивозити з міста дітей та літніх

Росіяни поновили інтенсивні обстріли Харкова. Повертатися у місто зараз дуже небезпечно.

Російські окупанти хочуть знову перетворити Харків на прифронтове місто та зібралися відновлювати наступальні дії в області. Тактика росіян не змінилася – вони просто знищують все довкола своєю артилерією.

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Харків будуть обстрілювати довго

Як повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, в Україні розпочався історичний тиждень – Україна має отримати статус кандидата на вступ до ЄС. Російські окупанти вирішили "привітати" нас наступом на Харків, щоб залякати Європу та змусити змінити рішення. Також дуже великі сили ворог кине на штурм Сєвєродонецька, є загроза обстрілів й інших прифронтових міст.

За словами Арестовича, угруповання ворога на півдні Бєлгородської області може піти на Харків. Така ймовірність дуже висока – ці війська ворога вже дійшли до стадії операційної готовності.

Росіяни вчора і сьогодні активно били по Харкову різноманітною зброєю. Це класичне прифронтове місто, по якому ворог завдає ударів. Я дуже наполегливо рекомендую харків'янам вивезти з міста літніх людей та дітей. Боюся, що ця історія надовго,

– сказав він.

Також у наступ пішли всі сили ворога від Ізюма до Попасної. ЗСУ впоралися з атакою ворога, тримають оборону та не дають росіянам просуватися далі.

Війна Росії проти України: останні події

У полоні російських окупантів перебувають 75 відважних захисників острова Зміїний. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Російські окупанти продовжують обстріли прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. На Сумщину вони за допомогою безпілотників скинули вибухівку, також вели обстріли з артилерії. На жаль, один чоловік загинув.

ЗСУ під Ізюмом знищили танкову дивізію окупантів. Як з'ясувалося, росіяни кинули у бій 19-річних загарбників.

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