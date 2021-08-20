Обстріли не гарантують безпеку: ЦВК не організує місцеві вибори на Донбасі

ЦВК не зможе організувати місцеві вибори на Донбасі 31 жовтня 2021 року. Таке рішення пояснюють тим, що навіть попри режим припинення вогню, проведення безпечного виявлення гарантувати не можуть.

Напередодні ЦВК надіслала запити в ОДА-ВЦА в Донецькій та Луганській областях. Опираючись на їхні дані, ЦВК ухвалило це таке рішення.

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Провокацій було б важко уникнути

Попри режим припинення вогню, бойовики регулярно обстрілюють українські позиції. Страждають і населені пункти, які розташовані на лінії розмежування.

Також спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ зафіксовано важке озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення, передбачених Мінськими домовленостями, яке за своїми характеристиками дозволяє легко уражати цілі на відстані 15 – 20 кілометрів від лінії зіткнення.

Через це довелося ухвалити рішення про неможливість проведення виборів на Донбасі цього року. Вони б мали відбутися на території 10 сільських і селищних громад.

ЦВК звернулася до Верховної Ради

Центральна виборча комісія надіслала звернення до Комітету з питань організації державної влади з проханням врегулювати розв'язання питаннь про проведення чи непроведення виборів та визначити відповідні критерії для цього.

Вибори передбачені "формулою Штайнмаєра"

"Формулу Штайнмаєра" підписали ще у 2019 році. Вона передбачає 3 основні етапи для припинення війни на Донбасі:

проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях згідно з українським законодавством під наглядом спостерегічів ОБСЄ;

надання територіям Донецької та Луганської областей тимчасового особливого статусу;

після виборів та доповіді ОБСЄ надання тимчасово окупованим територіям Донбасу постійного особливого статусу.

Проведення виборів є неможливим через перебування бойовиків, які й досі обстрілюють позиції та нарощують військові сили за підтримки Росії. Також "формула" викликала невдоволення у суспільстві, зокрема через останній пункт.

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