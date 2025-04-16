Одеса була захищена краще, – Зеленський пообіцяв посилити ППО в регіоні

Президент Зеленський 15 квітня відвідав Одесу. Під час зустрічі з представниками місцевого бізнесу глава України зауважив, що раніше місто було захищене краще.

Він запевнив, що захист неба над Одесою посилять. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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"Те, що було, повернеться", – президент про захист Одеси

Президент Зеленський пообіцяв, що військове командування працюватиме над посиленням захисту Одеси від російських атак.

Що стосується ППО, скажу відверто, Одеса була краще захищена, ніж останнім часом. Була краще. Не будемо заглиблюватися в деталі. Але те, що було, повернеться,

– сказав глава держави.

Щоправда, він вдався у деталі, якими саме системами ППО можуть посилити безпеку на Одещині.

Нагадаємо, що Росія продовжує тероризувати одеситів обстрілами. Зокрема, у ніч 16 квітня в Одесі неодноразово лунали вибухи через атаку "Шахедів", а Повітряні сили попереджали кілька разів про рух нових БпЛА з акваторії Чорного моря. У місті уже відомо про руйнування.

До слова, на зустрічі із Рютте, яка відбулася 15 квітня в Одесі, Зеленський наголосив на важливості ЗРК Patriot для України.

"Абсолютно кожен бачить, якою гострою є потреба України в системах ППО і ракетах до них. Ми розраховуємо, що наші домовленості щодо ППО з партнерами у Європі, в Америці будуть реалізовані. "Петріоти" – це оборонна зброя, і ми не просто просимо про "петріоти" – ми готові купити їх. І це суто політичне питання: системи у світі є, ракети до "петріотів" також є, і виключно від рішень політиків залежить, чи буде в нас достатньо захисту від російської балістики", – сказав він.

На тлі безпекового питання, Зеленський уже провів координаційну нараду із владою Одещини.