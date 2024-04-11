Знову тактика подвійного удару, – Братчук про трагічні наслідки обстрілів Одещини

Росія продовжує атакувати Одеську область та націлена на енергетичну інфраструктуру. Внаслідок останніх обстрілів регіону 10 квітня загинуло 5 людей.

Речник добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що росіяни використовують тактику подвійного удару. Зараз Україна потребує якнайшвидшого підсилення систем протиповітряної оборони.

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Наслідки обстрілів Одещини

Вже чотири доби поспіль ворог намагається атакувати Одеську область. 10 квітня внаслідок ворожих обстрілів загинули 4 людини, серед них дівчинка 10 років. Серйозно постраждали 14 людей, з яких 4 перебувають у складному стані. Також, за словами речника добровольчої армії "Південь", під час нещодавньої денної атаки постраждали 2 залізничники.

Медики борються за їх життя, намагаються максимально докласти зусиль до того, щоб люди одужали,

– прокоментував Братчук.

Тактика подвійного удару

Також 10 квітня ворог використав тактику подвійного удару. Відбулись кілька хвиль ворожих атак Іскандер-К та Іскандер-М та були влучання в транспортно логістичний об’єкт.

Прилітає ракета і за певний час знову летить балістика і влучає в те саме місце,

– підкреслив речник добровольчої армії "Південь".

Атака 11 квітня

Вночі 11 квітня ворог атакував Одесу безпілотниками, було збито 7 безпілотників. На жаль, було влучання уламків в один з енергетичних об’єктів. Зайнялась пожежа, але максимально швидко була ліквідована.

"Постраждалих немає. Немає і відключень абонентів електроенергії. Критична інфраструктура працює, міський електротранспорт вийшов на маршрут", – зазначив Братчук.

Підсилення систем ППО

Ворог націлений на об’єкти енергетичної інфраструктури Одеської області та намагається зменшити промисловий потенціал регіону. За словами Братчука, Одеська область є потужним регіоном, який впливає на обороноздатність України.

Ворог не буде зупинятися, тому готуємось до відбиття чергових атак. Зараз стоїть питання підсилення систем протиповітряної оборони, питання ключове, адже від балістики регіон потерпає найбільше,

– зауважив речник добровольчої армії "Південь".

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