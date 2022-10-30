Хочуть зробити холодокост: окупанти 7 разів били по одній підстанції біля Києва

Лана Зеркаль заявила, що обстрілами об'єктів інфраструктури російські військові хочуть здійснити "холодокост". Під прицілом ворога – Київ.

Від електропостачання повністю залежить життя українців. Про це радниця міністра енергетики заявила в інтерв'ю.

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Росіяни б'ють не по графіку, – Зеркаль про бідкання на графіки відключень

Від світла залежить постачання води, можливість приготувати їжу, опалити домівку. То ж росіяни фактично скоюють воєнний злочин.

Вони б'ють по місцях, які найважче відновлювати. Під Києвом є підстанція, яка вже 7 разів зазнавала руйнувань внаслідок обстрілів. Люди, які її відновлюють просто працюють і не знаю, чи прилетить,

– зазначила Зеркаль.

Зараз українці скаржаться, що світло вимикають не по графіках. Однак радниця міністра зазначила, що ворог запускає ракети не по графіку. Тому й виникають такі ситуації. Працівникам доводиться перекидати всю напругу на запасні лінії, які на неї не розраховані.

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Крім того, до Києва постійно повертаються люди, то ж кількість людей, які споживають електроенергію, збільшується. За останні тижні у столицю приїхали 250 тисяч мешканців. Загалом у столиці зараз живуть понад 3 мільйони людей.

Ми очікуємо, що споживання у грудні цього року буде на рівні грудня минулого року, а це дуже багато,

– наголосила Зеркаль.

Коротко про відключення світла в Україні

Через масові ракетні удари по об'єктах енергетики у багатьох містах України ввели обмеження на електроенергію.

Найжорсткішими вони є у Києві, а також Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях. Світло для мешканців цих регіонів вимикають на 4 – 6 годин.

Станом на 30 жовтня вдалося знизити рівень споживання електроенергії на 2,6% у порівнянні з попереднім днем. Найбільше зекономили мешканці Черкаської області.



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