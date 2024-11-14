Речник ДПСУ назвав прикордонну область України, яку найбільше обстрілюють

Росія не припиняє обстрілювати українські території. У ДПСУ розповіли, який прикордонний регіон страждає від обстрілів найбільше.

Речник ДПСУ розповів, яку прикордонну область України обстрілюють найбільше. Про це пише 24 Канал із посиланням на етер "Ми – Україна".

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Який регіон обстрілюють найбільше

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, щоденні обстріли українських прикордонних регіонів – Сумської, Чернігівської та Харківської областей продовжуються. Він зазначив, що ворог використовує, зокрема, артилерію та ударні безпілотники.

За його словами, найбільше атак зазнає саме Сумщина. Він пояснив, що там російські окупаційні війська регулярно застосовують авіацію для завдання ударів по прикордонних громадах.

Росія постійно обстрілює українські території. Вона застосовує для цього різні види озброєнь. Зокрема, ракети та ударні безпілотні апарати. Часто ціллю ворожих атак стають цивільні об'єкти.

Зокрема, 12 листопада ворог атакував Сумщину дронами-камікадзе типу "Шахед". Російська армія цинічно вдарила по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади.

Місцева влада нагадала жителям Сумщини, що варто дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.