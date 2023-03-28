Можуть бити по залізничних вузлах, – опозиціонер про можливість збільшення обстрілів з Білорусі

Білорусь сприяє російський агресії проти України. Зокрема Александр Лукашенко надає свою територію, яку ворог використовує для обстрілів українського мирного населення.

Росіяни накопичують в Білорусі ракети, які можуть використати з конкретною метою. Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер Сергій Бульба.

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Бульба повідомив, що навчання, "бігання туди-сюди" білоруських військових перш за все скеровані на захист своєї території. Спільні навчання білоруського війська з іншими підрозділами спрямовані на відпрацювання ДРГ та НЗФ (незаконних збройних формувань).

Вони тільки себе оголосили законними, а всі решту – незаконними,

– додав мовець.

Яка мета обстрілів з Білорусі

За словами опозиціонера, лише на спільних воєнних навчаннях з росіянами білоруські літаки імітували відпрацювання по українських територіях за вказівками літака А-50.

Він розповів, що зараз поки невідомо для чого створюється п'ятий полк повітряної оборони, крім чотирьох існуючих, в Білорусі.

Бульба згадав слова українського Генштабу, що найближчим часом з Росії доставлять в Білорусь багато ракет, щоб працювати з території Білорусі по заходу України по залізничних вузлах.

Це робиться, щоб все-таки припинити постачання озброєння Заходу,

– додав спікер.

Бульба прокоментував можливість збільшення обстрілів з Білорусі: дивитись відео

Росіяни везуть в Білорусь комплекси С-300В

Опозиціонер назвав використання повітряної оборони в Білорусі у режимі "земля – земля" малоймовірним.

Зараз терористи привезли в п'ятий полк повітряної оборони Білорусі комплекси С-300В, від яких свого часу білоруси відмовилися, адже вважали їх надто дорогими в обслуговуванні.

Бульба переконаний, що ефективність таких комплексів буде зовсім невеликою при роботі по залізничних рейках на території України.

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