Можуть бити по залізничних вузлах, – опозиціонер про можливість збільшення обстрілів з Білорусі
Білорусь сприяє російський агресії проти України. Зокрема Александр Лукашенко надає свою територію, яку ворог використовує для обстрілів українського мирного населення.
Росіяни накопичують в Білорусі ракети, які можуть використати з конкретною метою. Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер Сергій Бульба.
Дивіться також Яка доля чекає на Білорусь з ядерною зброєю
Бульба повідомив, що навчання, "бігання туди-сюди" білоруських військових перш за все скеровані на захист своєї території. Спільні навчання білоруського війська з іншими підрозділами спрямовані на відпрацювання ДРГ та НЗФ (незаконних збройних формувань).
Вони тільки себе оголосили законними, а всі решту – незаконними,
– додав мовець.
Яка мета обстрілів з Білорусі
За словами опозиціонера, лише на спільних воєнних навчаннях з росіянами білоруські літаки імітували відпрацювання по українських територіях за вказівками літака А-50.
Він розповів, що зараз поки невідомо для чого створюється п'ятий полк повітряної оборони, крім чотирьох існуючих, в Білорусі.
Бульба згадав слова українського Генштабу, що найближчим часом з Росії доставлять в Білорусь багато ракет, щоб працювати з території Білорусі по заходу України по залізничних вузлах.
Це робиться, щоб все-таки припинити постачання озброєння Заходу,
– додав спікер.
Бульба прокоментував можливість збільшення обстрілів з Білорусі: дивитись відео
Росіяни везуть в Білорусь комплекси С-300В
Опозиціонер назвав використання повітряної оборони в Білорусі у режимі "земля – земля" малоймовірним.
Зараз терористи привезли в п'ятий полк повітряної оборони Білорусі комплекси С-300В, від яких свого часу білоруси відмовилися, адже вважали їх надто дорогими в обслуговуванні.
Бульба переконаний, що ефективність таких комплексів буде зовсім невеликою при роботі по залізничних рейках на території України.
Росіяни обстрілюють прифронтові регіони з РСЗВ
- 27 березня загарбники обстріляли Слов'янськ у Краматорському району Донецької області, внаслідок чого спалахнула пожежа та загинуло дві людини. Відомо щонайменше про 25 поранених.
- Глава України Володимир Зеленський показав кадри наслідків цього жахливого терористичного акту.
- 27 березня ракетного удару зазнала Дружківка. Дві ракети С-300 влучили у дитячий будинок і практично повністю його зруйнували. За попередньою інформацією жертв немає.