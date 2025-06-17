"Захід розгублений і розділений": донька Кіта Келлога відреагувала на обстріли України

Донька Кіта Келлога Меган Моббс знову підтримала Україну після атаки. Вона закликала надати Києву зброю та припустила подальші дії Путіна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Меган Моббс.

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Що написала донька Кіта Келлога про удар по Україні 17 червня

На її думку, російський диктатор посилить атаки по тилу і просуватиметься на фронті. Путін сподівається, що Захід "проковтне" це. Але дещо все ж можна зробити – і це досить легко.

Ще одна жахлива ніч у Києві. Путін використовуватиме прикриття того, що відбувається на Донбасі, для посилення своїх атак, розраховуючи на розгублений і розділений Захід. Законопроєкт про санкції має бути проголосований цього тижня, після чого слідуватимуть негайні дії щодо решти 3,8 мільярда доларів у PDA,

– написала вона.

Мовиться про Presidential Drawdown Authority (PDA), тобто передача Україні оборонного обладнання безпосередньо зі складів американської армії рішенням президента без схвалення Конгресу.

Нагадаємо, Меган Моббс нещодавно звернулася до батька на тлі російських атак. "Гучна ніч у Києві, тату!" – написала вона 6 червня, коли окупанти теж обстріляли Київ. Вона займається гуманітарною допомогою Україні.

Тим часом Дональд Трамп "нічого не знає" про обстріли Києва, Одеси та інших міст уночі і зранку 17 червня. Він пообіцяв "подивитися". А раніше розпустив групу, яка мала посилити санкції проти Росії.

