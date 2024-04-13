Обстрілів може побільшати: авіаексперт пояснив нову тактику Росії

Росіяни активно збільшують використання тактичної авіації для обстрілів України. Це зумовлено дорогим будівництвом ракет.

Таку думку 24 Каналу висловив авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що для протидії ракет Х-69 та іншої тактичної авіації Україна потребує системи Patriot та літаки F-16. Для захисту прифронтових областей допоможуть розвідувальні системи для подальшої роботи української авіації.

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Зміна тактики

Росія, за словами Храпчинського, активно змінює тактику обстрілів. Росіяни починають використовувати тактичну авіацію замість стратегічної, адже остання потребує дуже дорогого будівництва ракет та використання самих літаків. Ракети Х-69 належать до тактичної авіації, вони є дещо видозміненими для збільшення радіуса дії.

"Нещодавно під час візиту міністра оборони Сергія Шойгу на завод "Радуга", коли йому показували ракети Х-69, він зазначив, що його не цікавить збільшення вибухової частини, а цікавить якраз радіус", – зазначив авіаексперт.

На думку Храпчинського, удари тактичної авіації зараз будуть збільшуватись. Під час одного з недавніх обстрілів було використано ескадрилью Су-34 для того, щоб обстрілювати прикордонні міста саме ракетами Х-69. Коли злітає стратегічний літак, наприклад Міг для запуску "Кинджалу", про це ми знаємо заздалегідь. Зараз росіяни активно використовують керовані авіабомби та б’ють по прикордонній зоні.

Знати, чи вони запустять ракету малої дальності, чи більшої, наприклад Х-69, яка може долетіти до Київщини, тут вже постає питання,

– зауважив авіаексперт.

Як можна запобігти обстрілам

Найкращою протидією є знищення платформ цих ракет, тобто літаків. Україна, на думку Храпчинського, зможе це робити завдяки посиленню систем протиповітряної оборони, наприклад шляхом отримання систем Patriot та літаків F-16, які зможуть знищувати російські літаки на великій відстані.

Літаки F-16 використовувати набагато краще, тому що це оперативніше та немає потреби у розгортанні, згортанні наземних систем на кшталт Patriot,

– додав авіаексперт.

Окрім систем Patriot протидіяти роботі тактичній авіації на прифронтових територіях допоможуть розвідувальні системи, наприклад БПЛА, які б знаходили наземні пускові установки, по яких би вже далі відпрацьовувала українська авіація.

Потрібен захист і від авіації, яка скидає авіаційні бомби, тоді не буде ефективним застосування КАБів та ракет. Щодо наземних установок – вишукувати їх за допомогою БПЛА,

– підкреслив Храпчинський.

Останні обстріли України: коротко