Від початку року Росія скинула на Україну майже 10 000 КАБів, – Умєров

Російські війська не припиняють обстрілювати Україну та руйнувати все на своєму шляху. Лише від початку цього року окупанти скинули на територію України вже майже 10 000 керованих авіабомб.

Моторошну статистику використання КАБів опублікував міністр оборони України Рустем Умєров.

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Росія не припиняє удари

Міністр оборони написав, що удар по Харкову 26 травня показав, що Україна знову зіткнулася з безжальною агресією Росії.

Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей, – це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом,

– написав Умєров.

За словами міністра, Україна потребує більше сучасних систем ППО та авіації та щодня і за кожної нагоди говорить про це з союзниками.

Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів. Висловлюю глибокі співчуття родинам загиблих і поранених. Жодні слова не зможуть заглушити вашого горя. Однак ми зробимо усе, щоб винні у цій жорстокій та свідомій агресії були притягнуті до відповідальності,

– додав Рустем Умєров.

Україна потребує систем ППО