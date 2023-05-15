За ніч збили 4 "Шахеди" та 1 "Орлан": Повітряні сили про нову тактику обстрілів України

Росіяни продовжують атакувати Україну з неба. Ніч на 15 травня – не виключення, окупанти випустили по Україні КАБ та безпілотники.

В ефірі новинного телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, як минула ніч 15 травня. Про це пише 24 Канал.

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Вночі росіяни знову атакували Україну

Юрій Ігнат повідомив, що цієї ночі росіяни застосували по Україні 5 керованих авіабомб – на жаль, ми ще не можемо протидіяти російським літакам, які їх скидають.

Проте командування "Схід" за поточну ніч збило 4 "Шахіди" та 1 "Орлан 10". Ігнат зазначив, що інформація ще уточнюється – можливо, збитих цілей більше.

Юрій Ігнат розповів про нову тактику ворога

Напередодні в Інституті вивчення війни сказали, що росіяни використовують нову тактику обстрілів України, щоб знизити здатність ЗСУ до контрнаступу. Вона передбачає майже щоденні обстріли українських промислових та матеріально-технічних об'єктів в українському тилу.

Коментуючи цей аналіз, речник Повітряних сил зауважив, що росіяни будуть робити все, щоб виснажувати українські війська.

Зрозуміло, що противник буде використовувати всі наявні війська, щоб виснажувати й знекровлювати наші війська, вражати побільше цілей,

– сказав Юрій Ігнат.

Він додав, що здебільшого росіяни використовують для атак радянське озброєння, до прикладу КАБ "ФАБ-500" й С-300 – ними вони обстрілюють прифронтові території. Натомість глибокий тил росіяни атакують "Шахідами" та крилатими ракетами. Проте останні противник використовує вже не так часто, як раніше.

Ігнат зауважив, що останні 2 місяці ворог активно завдає ударів керованими авіабомбами й можливо, що динаміка цих атак буде збільшуватись. Проте протистояти їм може лише сучасна авіація. Саме тому нам гостро потрібні F-16.