Є ознаки, що Росія готує нові обстріли стратегічною авіацією, – ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО заявив, що є ознаки, що російська окупаційна армія готує нові обстріли України із застосуванням стратегічної авіації.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Андрія Коваленко.

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Росія готує нові обстріли стратегічною авіацією

Керівник ЦПД відреагував на заяву лідера США Дональда Трампа, який вкотре розповів, як був "здивований" і "розчарований" останніми ударами Росії по Україні, що завадило швидкому укладенню "угоди".

Справа в тому, що зараз є ознаки підготовки Росією нових обстрілів із застосуванням стратегічної авіації в майбутньому,

– підкреслив Коваленко.

Він додав, що це – "традиційна для Москви методика, ще з часів Мінська".

"Тут розчарування, думаю, важливо перетворити в те, що росіяни називають "жесткая оплеуха" Путіну", – резюмував Коваленко.

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Зазначимо, що Росія не припиняє терор українських міст та сіл. Так, у ніч проти 30 травня росіяни атакували 90-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Крім цього, ворог також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

В Повітряних силах вказували, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.