Так само робив Гітлер, – Зеленський заявив, що Росія використовує на місяць близько 3500 КАБів

Володимир Зеленський заявив, що російська армія використовує для обстрілів на місяць близько 3,5 тисяч керованих авіабомб. Цими засобами окупанти обстрілюють винятково цивільну інфраструктуру.

Таким чином, як сказав президент, вчиняв Гітлер під час Другої світової війни. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійським журналістам, передає 24 Канал.

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Володимир Зеленський наголосив, що українські військові витримують натиск російської армії. Хоча це дуже непросто.

Росія використовує на місяць 3200 – 3500 КАБів. Це керовані авіаційні бомби. І це дійсно для нас велика проблема. КАБи вони використовують винятково по цивільному напрямку,

– сказав президент України.

Український глава наголосив, що коли окупанти б'ють дронами і ракетами, і говорять про нібито мілітарні цілі, то насамперед це брехня. За словами Зеленського, росіяни використовують тисячі цих КАБів спеціально для того, щоб люди боялися і люди бігали з того чи іншого міста, з тієї чи іншої громади.

"Для чого? Щоб Росія мала можливість окупувати ці села і міста. І це є головна ціль. Так само як робив Гітлер. Так само килимове бомбардування. Як знаєте, як одна методичка. І тому, на жаль, це є", – підкреслив очільник нашої держави.

Зеленський також наголосив, що операція Путіна на Харківському напрямку провалилася, а наші хлопці стабілізували ситуацію. Хоча, як зазначив президент, було непросто, особливо в умовах затримки військової допомоги від Сполучених Штатів. Наразі ж усі постачання, як сказав український лідер, відбуваються як треба.

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