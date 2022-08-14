Знають, що гатять свої: російські військові під час обстрілів ЗАЕС спокійно гуляють територією

російські окупанти регулярно обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію звинувачуючи у цьому українську сторону.

росіяни знають, що стріляють "свої"

Один із інженерів Запорізької АЕС розповів, що персонал Росатому під час обстрілів сидить у сховищах, а от деякі російські військові, коли, як вони кажуть, ЗСУ "обстрілюють" станцію, спокійно собі гуляють територією, знаючи, що стріляють вони.

Увага Особисто бачив обстріл, – інженер ЗАЕС детально розповів про техніку росіян на території станції

Саме представники Росатому кажуть своїм військовим, куди стріляти, щоб не було "боляче", але гучно. Вони ж впродовж 2 – 3 місяців ходили "з екскурсіями" задля "обміну досвідом",

– розповів працівник ЗАЕС

Також інженер вважає, що росіяни вивчають структуру станції, щоб перевести її на свої закони.

Як влаштовують обстріли росіяни

А щодо обстрілів, то він особисто бачив, як окупанти намагаються створити "картинку" обстрілів нібито ЗСУ. Так, на території станції є майданчик, де зберігаються важкі металеві конструкції, як-от свіжі парогенератори.

Зараз там розташовані російські артилерійські установки, які обстрілюють ЗАЕС, імітуючи "прильоти" з Нікополя.

Я особисто бачив обстріл з цього майданчика, бачив вихід звідти й куди прилетіло. З моменту "виходу" до моменту "прильоту" минуло не більше трьох секунд. Кожен зі співробітників ЗАЕС це бачив і чув. І знає звідки летить і куди,

– наголосив співрозмовник.

Коротко про ситуацію на Запорізькій АЕС

Наразі Запорізьку АЕС контролюють війська росії. Вони влаштовують провокації на території станції. Так, 11 серпня окупанти обстріляли ЗАЕС та територію поблизу неї.

росія б'є по частині АЕС, де акумулюється енергія, що живить Південь України. Так, це може бути спроба від'єднати українців від ЗАЕС та звинуватити в цьому Збройні Сили.

Наразі на ЗАЕС найвищий рівень загрози, адже Україна не контролює дії на її території. Тож, МВС готує різні сценарії розвитку подій, зокрема й евакуацію населення навколишніх населених пунктів.

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