ОБСЄ визнала депортацію дітей з України воєнним злочином

Експертна місія ОБСЄ визнала, що примусове вивезення українських дітей з окупованих територій є воєнним злочином. Відтепер усі причетні до депортації можуть бути притягнені до трибуналу.

У документі також визначили, що саме Росія незаконно вивозить українських дітей на свою територію. В ОП вважають таке рішення "доволі важливим".

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ОБСЄ визнала депортацію українських дітей воєнним злочином

ОБСЄ у своїй доповіді від 28 квітня визнала факт, що окупанти дійсно незаконно вивезли велику кількість українських дітей на територію своєї країни "насильницьким шляхом". Основну увагу документ приділив дітям-сиротам та дітям, що були вивезені без супроводу дорослих.



ОБСЄ визнала, що Росія депортує дітей з окупованих територій / Скриншот 24 Каналу

У доповіді також визнали, що українські діти піддаються впливу "проросійських інформаційних каналів", які часто призводять до "тотального перевиховання". ОБСЄ також визнала, що Росія не тільки нічого не робить для повернення дітей на батьківщину, ба більше, країна-агресорка сприяє тому, щоб "українські діти не повернулися до своїх родин".

Місія також звинуватила Росію у систематичному порушенні міжнародного гуманітарного права та Четвертої Женевської конвенції.

Четверта Женевська конвенція стосується захисту цивільного населення під час війни. Вона вступила в дію у 1950 році і є одним з основних документів міжнародного права. Попри те, що Росія нібито відкликала свій підпис, країна-агресорка все одно нестиме відповідальність за воєнні злочини, адже документ стосується абсолютно всіх держав світу.

Крім цього, ОБСЄ зазначила у своїй доповіді, що Росія неодноразово порушувала права дітей на ідентичність, на сім'ю, на освіту, на здоров'я тощо. Місія закликала Росію "негайно припинити практику примусового переміщення або депортації дітей з України" та надати вичерпні списки імен і місцеперебування всіх переміщених дітей.

В ОП відреагували на доповідь ОБСЄ

Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі відреагував на документ ОБСЄ. Глава Офісу Президента назвав це "важливим вердиктом місії"

Росія відповідатиме за все, а воєнні злочинці будуть у Гаазі,

– наголосив Єрмак

Глава ОП також зазначив, що депортація українських дітей окупантами не може бути визнана світом, та назвав ці дії воєнним злочином.

Росіяни депортують українських дітей

У понеділок, 1 травня так звана уповноважена з прав дитини Росії Марія Львова-Бєлова дала інтерв'ю журналістам. Окупантка назвала українських дітей – росіянами.

Також Львова-Бєлова наголосила, що начебто займалась завжди "захистом дітей", а не їхньою насильницькою депортацією. Свою причетність до воєнних злочинів вона, звісно ж, не визнала.

Наприкінці березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Львової-Бєлової через депортацію украхнських дітей з окупованих територій.

Наприкінці лютого український омбудсмен Дмитро Лубінець назвав точне число депортованих українських дітей у Росію. Ця цифра становить 16 207 осіб. Уповноважений з прав людини наголосив, що це лише підтверджена кількість примусово вивезених дітей, а насправді точне значення підрахувати важко.