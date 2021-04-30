Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 37 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Зокрема, найчастіше обстріли лунали на території Луганської області.
Джерело:ОБСЄ
Спостерігачі місії ОБСЄ повідомили, що на Луганщині зафіксували 22 порушення режиму тиші. Зокрема, постріли чули в районі окупованого Обозного.
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Найбільше порушень зафіксували в прифронтовому місті Попасна. Там місія ОБСЄ чула 8 вибухів невизначеного походження.
Ситуація на Донеччині
Водночас на території Донецької області спостерігачі зафіксували 15 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, у районі Курахового було чутно 6 вибухів.
Як повідомили в ОБСЄ, вони пов'язані з навчанням з бойової стрільби.
Спостерігачі місії ОБСЄ також чули 2 вибухи поблизу міста Залізне. Не менш напруженою була ситуація й в районі населеного пункту Спартак.
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Режим припинення вогню: коротко
- На Донбасі з 27 липня 2020 року діє перемир'я, але бойовики постійно його зривають. Окупанти продовжують порушувати режим тиші, обстрілювати українських військових і вчиняти провокації.
- Кількість обстрілів на Донбасі значно зросла. Від початку 2021 року вже загинули 38 українських військовослужбовців.
- У квітні в ОБСЄ заявили про грубі порушення режиму тиші з боку окупантів на Луганщині. Вони стягнули туди важку техніку та "Гради".