Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 37 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Зокрема, найчастіше обстріли лунали на території Луганської області.

Спостерігачі місії ОБСЄ повідомили, що на Луганщині зафіксували 22 порушення режиму тиші. Зокрема, постріли чули в районі окупованого Обозного.

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Найбільше порушень зафіксували в прифронтовому місті Попасна. Там місія ОБСЄ чула 8 вибухів невизначеного походження.

Ситуація на Донеччині

Водночас на території Донецької області спостерігачі зафіксували 15 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, у районі Курахового було чутно 6 вибухів.

Як повідомили в ОБСЄ, вони пов'язані з навчанням з бойової стрільби.

Спостерігачі місії ОБСЄ також чули 2 вибухи поблизу міста Залізне. Не менш напруженою була ситуація й в районі населеного пункту Спартак.

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Режим припинення вогню: коротко

На Донбасі з 27 липня 2020 року діє перемир'я , але бойовики постійно його зривають.

Кількість обстрілів на Донбасі значно зросла. Від початку 2021 року вже загинули 38 українських військовослужбовців.

У квітні в ОБСЄ заявили про грубі порушення режиму тиші з боку окупантів на Луганщині. Вони стягнули туди важку техніку та "Гради".



Війська Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу