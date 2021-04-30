ОБСЄ зафіксувала на окупованій Донеччині новітні броньовики Росії "Есаул"

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На окупованій частині Донецької області є щонайменше 15 сучасних російських броньованих автомобілів "Есаул". Їх помітили спостерігачі СММ (Спеціальної моніторингової місії) ОБСЄ на Донбасі.

Джерело:

Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні

Ці броньовики виробляють тільки на території Росії. Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання постійної ради ОБСЄ 29 квітня.

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Росія продовжує постачати військову техніку бойовикам на Донбасі

Цимбалюк наголосив, що Росія продовжує постачати бойовикам на Донбасі своє сучасне озброєння. Яке, що слід виокремити, виготовляють тільки у Росії.

14 квітня СММ вперше помітила 15 броньованих транспортних засобів ВАЗ "Есаул" поблизу окупованого села Олександрівське – за 21 кілометр від лінії зіткнення,
– заявив український представник.

Росія, додав Цимбалюк, мала б зосередити зусилля на виконанні своєї частини зобов’язань щодо мінських домовленостей. Натомість вона:

  • Невпинно чинить провокації та розпалює ворожнечу на Сході України.
  • Посилює військову присутність біля кордонів України.
  • Проводить агресивну дезінформаційну кампанію, і роздає російські паспорти українським громадянам.
  • При цьому тривають обстріли з боку проросійських бойовиків, від яких гинуть українські захисники.

Станом на зараз (29 квітня) російське "важке озброєння та більшість військовослужбовців залишаються на землі, а великі десантні кораблі – у Чорному морі".

Зверніть увагу: спостерігачі ОБСЄ й раніше  неодноразово фіксували російську зброю та техніку на окупованих територіях України.

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