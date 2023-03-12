МЗС має реагувати: Китай фактично висловив зневагу до суверенітету України
Китай декларує нейтралітет у війні Росії проти України. Пекін і надалі дотримуватиметься цієї лінії поведінки й не стане на бік України.
Таку думку 24 Каналу висловила голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод. За її словами, Китаю вигідно перебувати у ролі так званого спостерігача.
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"Китай виступає нібито за мир, і він це підкреслює у будь-яких конфліктах, які є на Землі", – зауважила Голод.
Надалі китайська влада буде сфокусована саме на своєму протистоянні зі США. Як зазначила голова правління Української асоціації китаєзнавців, конфлікт між Вашингтоном та Пекіном загострився під час російського вторгнення в Україну.
Як змінилася риторика китайських дипломатів
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган під час пресконференції 7 березня запитав, чому США постачають зброю Тайваню.
Цінь Ган використав таку фразу: "Чому США просять Китай не постачати зброю Росії у той час, як продовжують продавати зброю Тайваню?"
– процитувала Голод.
За її словами, це кричущий момент, адже зазвичай китайська дипломатія була м'якою.
"А зараз ми бачимо кардинальні зміни й у риториці, і у поведінці китайських дипломатів", – зауважила Голод.
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Провокація від глави МЗС Китаю
Дехто у цій фразі навіть побачив готовність Китаю постачати летальну зброю Росії. Голова правління Української асоціації китаєзнавців наголосила, що після цієї заяви Цінь Гана потрібно зробити 2 висновки.
По-перше, глава МЗС Китаю використав пресконференцію для того, аби фактично вчинити провокацію.
"Китай хотів побачити реакцію міжнародної спільноти, тобто перевірити, як саме на цю риторику будуть реагувати США та ЄС", – зазначила Голод.
"Глава МЗС Китаю висловив зневагу до України"
По-друге, голова правління Української асоціації китаєзнавців вбачає у заяві Цінь Гана негативний сигнал для України. За її словами, заява китайського дипломата не може не обурювати українців.
Адже представник МЗС Китаю у такий спосіб висловив зневагу до України як до суверенної держави. Ба більше, міністр закордонних справ Китаю фактично девальвував незалежність України, порівнявши нашу країну з Тайванем, яку він вважає своєю невіддільною частиною,
– наголосила Голод.
Вона додала, що МЗС України має відреагувати на ці слова міністра закордонних справ Китаю.
Позиція Китаю щодо війни в Україні: коротко
- Не вщухають дискусії щодо ймовірного постачання Китаєм зброї для Росії. Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий спілкуватися з Пекіном.
- На думку політолога Олега Саакяна, це може бути стратегічна гра України щодо КНР. Україна, узгодивши це з партнерами, вирішила першою підняти прапорець і сказати: "Пекін, ми чекаємо дзвінка". Тепер якщо Китай спробує говорити про російсько-українську війну, то йому будуть казати: "Зеленський вже чекає дзвінка".
- Росія прагне отримати підтримку від Китаю. Сі Цзіньпін називає Путіна своїм найкращим другом, але при цьому намагається показувати "нейтральність".