Обвал будинку в Маямі: з-під завалів дістали тіла ще 7 людей
Джерело:пресслужба уряду округу Маямі
Кількість загиблих у зруйнованому будинку в Майамі у США зросла до 86. 10 липня під уламками знайшли ще 7 тіл.
Ще понад 40 людей продовжують шукати. Місцева влада запевняє, що роботи з пошуку людей не зупиняються.
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Трагедія в Маямі: загиблих вже 86
Очільниця уряду округу Майамі-Дейд Даніелла Лівайн Кава 10 липня повідомила на брифінгу, що кількість загиблих наразі – 86 людей (ідентифіковані 62 тіла). Доля ще 43 – невідома.
Попри попередню інформацію про зупинку пошукових робіт, рятувальники все ще працюють на місці трагедії. Щоб знайти людей під завалами, застосовують спеціальні камери та обладнання, яке працює в інфрачервоному спектрі.
Те, що відбувається зараз, нічим не відрізняється від того, що було 5 днів тому,
– наголосила Кава.
Падіння будинку в Маямі: коротко про трагедію
- Багатоповерхівка в районі Серфсайд у місті Маямі впала проти ночі 24 червня.
- Першого ж дня вдалося дістати з-під завалів 37 людей.
- На жаль, надалі живих більше не знаходили.