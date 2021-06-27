Обвал будівлі у Маямі: кількість жертв зросла до 5 людей
27 червня 2021 , 10:42Читать новость на русском
Джерело:CNN
Кількість загиблих внаслідок обвалу багатоповерхівки у Маямі станом на 27 червня зросла до 5 людей. Рятувальники виявили серед уламків ще одне тіло.
Представниця влади Маямі Даніелла Левайн Кава розповіла, що рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.
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Сьогодні наші пошуково-рятувальні групи виявили в руїнах ще одне тіло. Наші пошуки виявили кілька людських останків,
– зауважила Кава.
Зниклими безвісти вважають понад 150 людей.
Трагедія у Маямі: головне
- Частина 12-поверхівки у Маямі обвалилася 24 червня. В епіцентрі лиха опинилися 55 квартир.
- Через трагедію лідер США Джозеф Байден увів у Флориді режим надзвичайної ситуації.
- На місці події працювали відразу 80 бригад рятувальників.
- Згодом всередині під завалами спалахнув вогонь.
- Даніелла Левайн Кава розповіла, що загоряння – "дуже глибоке".
- Окрім того, на території одного з нижніх поверхів на північній стороні стався вибух.
- Згодом стало відомо, що під завалами зникла сестра першої леді Парагваю.