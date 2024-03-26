У США корабель врізався в ключовий міст й знищив його: у річці шукають людей
Вночі 26 березня велике судно врізалося у міст в Балтиморі. Внаслідок цього об'єкт завалився в річку, на місці працюють рятувальники. Влада оголосила це "подією з великою кількістю жертв".
Цей міст є частиною автомагістралі. Рятувальники повідомили, що на місці велика кількість жертв.
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Що відомо про інцидент
Близько 01:30 за місцевим часом очевидець зателефонував у службу 911 й повідомив про інцидент у районі мосту "Френсіса Скотта Кі", скорочено "Кі-Брідж".
Виявилось, що в міст врізалось "велике судно", внаслідок чого він звалився в річку Патапсько.
Момент завалу мосту: дивіться відео
Це об'єкт є частиною головної автомагістралі. Його довжина складає 3 кілометри й він є частиною шосе 695, що огинає Балтімор.
Наразі пожежна служба у співпраці з Береговою охороною США та іншими агентствами Меріленду проводять рятувальну операцію.
За даними відстеження суден, у міст врізався контейнеровоз Dali під сінгапурським прапором. Судно завдовжки 300 метрів прямувало до Коломбо на Шрі-Ланці.
Людей шукають у річці
Представник міської пожежної охорони Балтімора підтвердив, що обвал мосту в Балтіморі є "подією з великою кількістю жертв".
Місцева поліція також підтвердила, що у річку впали люди.
Передбачається, що під час завалу мосту у воду впали близько 20 робітників. Про це повідомив начальник служби зв'язку міської пожежної охорони Балтімора. За його словами, ситуація, швидше за все, зміниться у міру появи більш детальної інформації.
Видання BBC зауважує, що якщо влада оголосила інцидент "подією з масовими жертвами", отже це надзвичайно серйозно.