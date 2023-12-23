У Києві під час тривоги в шкільному укритті стався обвал стелі: аварію вже усунули

В укритті київської школи під час повітряної тривоги 22 грудня обвалилася стеля. У той час там перебували школярі, момент обвалу зняли на відео.

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко також зазначив, що навчальний заклад, у якому трапився обвал стелі, працює з 1981 року. Наразі достеменно не відомо, про яку саме школу йдеться.

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Що відомо про аварію

За словами Ткаченка, інцидент був спричинений проривом труби, зірвало вентиль батареї опалення. На опублікованому відео можна помітити, як зі стелі спочатку починає просочуватися вода, а згодом – обвалюється стеля.

Ми були в цьому укритті зовсім нещодавно одразу після його ремонту, який було зроблено за небюджетні кошти благодійного фонду. Як бачимо, до безпеки треба підходити значно ретельніше,

– розповів заступник.

Згодом у КМВА повідомили, що стеля в шкільному укритті типу "армстронг" – з легкими плитами, які швидко увібрали в себе воду та набрякли. Внаслідок збільшення ваги через воду, обвалився сегмент підвісної стелі.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що слідчо-оперативна група встановлює деталі аварії. Він також повідомив про підготовку до ремонтних робіт в укритті.

Зараз проводиться обстеження і підготовка укриття до ремонтних робіт. Підрядна організація зобовʼязується до ранку понеділка усунути наслідки аварії. Роботи проведуть за позабюджетні кошти,

– розповів Попко.

Він наголосив, що влада міста, керівники районів Києва та безпосередньо відповідальні за укриття докладають максимум зусиль аби всі обʼєкти цивільного захисту були безпечними. Наразі планують провести інспекцію стану інженерних мереж в усіх укриттях столиці, яку необхідно закінчити до кінця 2023 року.

В укритті однієї із київських шкіл під час повітряної тривоги стався обвал стелі: дивіться відео

Відомо також, що внаслідок інциденту ніхто з дітей та вчителів не постраждав.

Влада вже полагодила укриття

Начальник КМВА Сергій Попко зранку 23 грудня повідомив, що наслідки аварії в укритті однієї зі шкіл Соломʼянського району усунуті в повному обсязі. За його словами, так швидко усунути аварію вдалося насамперед завдяки безпосереднім діям керівництва району та підрядної організації, ремонтні роботи були виконані в максимально короткий строк.

Тепер укриття для дітей повністю відновлено і функціонально придатне,

– повідомив Попко.

Шкільне укриття відновили після аварії: дивіться відео

Він також додав, що аварія в шкільному укритті сталася через те, що зірвало вентиль батареї опалення. Унаслідок цього затопило стелю і вона обвалилася.

У школі в Солом'янському районі відновили укриття / Фото КМВА

У Києві перевірять всі укриття

Після аварії, яка сталася в шкільному укритті в Солом'янському районі, начальник КМВА Сергій Попко підписав наказ про перевірку всіх сховищ. Він наголосив, що така ситуація не повинна повторюватися.

Безпека киян, а особливо дітей – одне з пріоритетних завдань для влади столиці! Тому від вчорашнього дня в місті в цілому і в кожному районі окремо створені комісії з залученням необхідних фахівців для перевірки укриттів на предмет безпеки (в тому числі стану інженерних мереж). Комісіям поставлене завдання перевірити укриття до 29 грудня і відзвітувати. В разі виявлення недоліків – усунути в найкоротший термін,

– наголосив Попко.

Він також додав, що влада столиці й керівники районів безпосередньо несуть відповідальність за укриття, тому мають докладати максимум зусиль, аби всі об'єкти цивільного захисту були безпечними.

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