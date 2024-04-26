У школі Києва під час уроків впала стеля: у мережі показали моторошне відео

26 квітня 2024, 19:15
Читать новость на русском

Джерело:

Київ24

Вранці в одній зі столичних шкіл завалилася стеля прямо під час навчального процесу. У дирекції закладу пояснили, як таке могло трапитися.

У школі номер 155, розташованій у Шевченківському районі Києва, сталася надзвичайна ситуація. У розпал навчання там обвалилася стеля. На щастя, це обвал відбувся в коридорі, коли діти перебували на заняттях. Тому постраждалих немає.

Дивіться також У Києві посеред вулиці пролунав вибух: загинув чоловік

Школа "похилого віку"

У коментарі журналістам дирекція освітнього закладу розповіла, що раніше жодних проблем зі стелею не виникало. Вона не провисла і не була вологою. 

Втім, визнають керівники, сама будівля школи дуже стара. Вона була збудована ще у 1936 році. Востаннє ремонт проводили у 2007 році. Тоді на оригінальну стелю поклали нове покриття. Відповідно стара стеля дала зсуви і обвалилася, а нова власне не витримала під її вагою і теж впала. 

Тим часом у мережі з'явилися відео, на яких можна побачити значні руйнування шкільної стелі. 

У школі Києва обвалилася стеля: дивіться відео

У Києві терміново евакуюють дві лікарні: що відомо

  • 26 квітня вдень КМДА оголосила про негайну евакуацію двох медичних закладів, розташованих на вулиці Богатирській. 
  • Йдеться про Київську міську дитячу клінічну лікарню №1 та Київську міську клінічну шкірно-венерологічну лікарню.
  • Причина евакуації – відео, яке стрімко поширюється у соцмережах.
  • На ньому виступ керівника КДБ Івана Тертеля під час засідання Всебілоруських народних зборів. 
  • У своїй промові білоруський чиновник говорить, що нібито в лікарнях Києва на вулиці Богатирській перебувають військові. Він пригрозив ударами по них.
  • Водночас у КМВА кажуть, що наразі немає жодного підтвердження, яке б свідчило, що Росія насправді збирається завдати таких ударів.
  • Втім, з міркувань безпеки лікарні вирішили евакуювати.
  • У СБУ теж вже прокоментували погрози керівника КДБ Білорусі. Там закликали сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, які  грають на руку Росії.

Автор: Анастасія Колеснікова