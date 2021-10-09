Обвал житлового будинку у Батумі: рятувальники дістали з-під завалів, ймовірно, останню жертву

У Батумі, що у Грузії, 8 жовтня обвалився багатоповерховий житловий будинок. 9 жовтня рятувальники дістали тіло ще однієї жертви.

Ймовірно – це остання загибла людина. Станом на 9 жовтня, пошуки припинили.

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Рятувальники витягнули з-під завалів тіло, ймовірно, останньої жертви

Міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі висловив співчуття рідним загиблих та заявив про припинення пошуків.

Всього загинули дев'ятеро людей. П'ять хвилин тому (мовиться орієнтовно про 17:25 за місцевим часом 9 жовтня – 24 канал) ми знайшли дев'яту людину. Ймовірно, вона була останньою,

– заявив Гомелаурі.

Політик пояснив, що пошукові роботи припинили через небезпеку обвалу іншої частини житлового будинку. Наразі відомо, що кількість жертв сягнула 9 осіб, з них 3 – діти.

У пам'ять про жертв трагедії 11 жовтня оголосили в Грузії днем ​​жалоби.

Коротко про обвал житлової багатоповерхівки в Батумі

8 жовтня вранці в грузинському місті Батумі обвалився багатоповерховий житловий будинок. Очевидці повідомили, що перед падінням будівлі пролунав вибух.

Рятувальники проводили евакуацію людей, які опинилися під завалами. На місці трагедії працювали 100 – 200 рятувальників, які замінювали одне одного.

Люди з-під завалів просили допомоги телефоном та писали про це у соцмережах.

З-під завалів живою вдалось витягнути 6-річну дитину. Малюк був в автівці, яку припаркували поруч з будівлею, що зруйнувалось.