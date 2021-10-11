Обвал житлового будинку у Батумі: суд залишив під вартою 3 підозрюваних

У Батумі міський суд обрав запобіжний захід для 3 підозрюваних у справі про обвал житлового будинку, внаслідок чого загинули 9 людей. Їх залишили під вартою.

Мовиться про власника квартири, де змінювали планування, і працівників, які виконували роботи. Справу розслідують за статтею про порушення правил безпеки під час будівництва та пошкодження або знищення чужого майна, яке призвело до загибелі людей.

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Затриманим 10 жовтня офіційно висунули звинувачення. Їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

За даними слідчих, впродовж 4 – 8 жовтня вони проводили роботи у квартирі з порушенням техніки безпеки та без дозволу. Зокрема, працівники знесли тримальні конструкції. Це порушило стійкість 7-поверхового корпусу та призвело до обвалу.

Адвокати наполягали на тому, що затриманих не слід тримати під вартою до завершення експертизи. Однак суд задовольнив клопотання прокуратури про тримання під вартою як запобіжний захід.

У Грузії в пам'ять про жертв трагедії 11 жовтня оголосили днем ​​жалоби.

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