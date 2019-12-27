Обвал гривні чи бюджетна криза: чого чекати від заблокованих урядом видатків

Перед Новим роком уряд налякав людей тим, що перекрив фінансування важливих проєктів. І це вже нарекли бюджетної кризою. То чи вистачить державі грошей на пенсії та зарплати і як впливає на економіку зміцнення гривні – читайте далі.

Чому уряд заблокував частину видатків

У 2020 рік український уряд входить з грошовою діркою, через яку прийдеться затягувати паски багатьом. В Кабміні нарікають, змушені притримати виплати.

До слова: Уряд Гончарука збільшує соціальну допомогу і знижує тарифи на опалення

"Не ведіться на провокації. Нам дістався дуже складний бюджет. Взагалі закривати рік з чужим бюджетом – це важко", – пояснив Гончарук.



Олексій Гончарук

Причин декілька, а одна з них – таке приємне, на переший погляд, зміцнення гривні. Проте через це впали доходи з митниці. А ще проблема в сигаретах, тобто в падінні виробництва тютюнових виробів, грошей від акцизів в казну потрапляє менше. Однак це ще не все.

"Люди у минулому році прийняли бюджет, зафіксували суму доходів, а потім після цього прийняли лобістську норму про те, щоб звільнити від оподаткування при розмитненні компоненти для зеленої енергетики. Таким чином ми втратили 9 мільярдів", – сказав прем'єр.

До чого це може призвести

У Кабміні обіцяють, що з захищеними виплатами проблем не буде.

"Це зарплати, це медикаменти, це пенсії, це соціальні видатки, це все, що стосується безпеки і оборони", – заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова.



Оксана Маркарова

Складніше з незахищеними, а це видатки на:

ремонт доріг;

будівництво;

інфраструктуру;

придбання техніки.

Гроші, зокрема, візьмуть з податків, які отримають від платників до кінця року. А ще доведеться позичати з Єдиного казначейського рахунку, тобто з грошей для місцевих бюджетів. І це вплине на видатки і доходи в наступному році. Сама ж затримка з незахищеними видатками хоч не є критичною, але може влетіти в додаткову копієчку.

У більшій частині контрактів є поняття пені за затримку виконання проплат. І тому знову ж таки, якщо йде затримка, то держава втрачає гроші. Хоч це і незначна величина, але якщо думати щодо всієї економіки, то це досить вагома цифра,

– зазначив економіст та радник президента Олег Устенко.

Проте раніше часу експерти радять не панікувати. Адже з цими випробуваннями бюджет має впоратися. А висока інфляція і обвал гривні, якими вже почали лякати, залишаться невтіленими страшилками.