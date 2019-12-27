17:11
27 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін підсів на наркоту? Кесарів розтин для тарганихи у РФ
      Вєсті Кремля
      20:46, 26 грудня
      Вєсті.UA: Ткаченко йде стопами Зеленського. Медведчук і його вигаданий світ
      Вєсті.UA
      19:51, 26 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Обвал гривні чи бюджетна криза: чого чекати від заблокованих урядом видатків

      556 Читать новость на русском

      Перед Новим роком уряд налякав людей тим, що перекрив фінансування важливих проєктів. І це вже нарекли бюджетної кризою. То чи вистачить державі грошей на пенсії та зарплати і як впливає на економіку зміцнення гривні – читайте далі.

      Чому уряд заблокував частину видатків

      У 2020 рік український уряд входить з грошовою діркою, через яку прийдеться затягувати паски багатьом. В Кабміні нарікають, змушені притримати виплати. 

      До слова: Уряд Гончарука збільшує соціальну допомогу і знижує тарифи на опалення

      "Не ведіться на провокації. Нам дістався дуже складний бюджет. Взагалі закривати рік з чужим бюджетом – це важко", – пояснив Гончарук. 

      гончарук
      Олексій Гончарук

      Причин декілька, а одна з них – таке приємне, на переший погляд, зміцнення гривні. Проте через це впали доходи з митниці. А ще проблема в сигаретах, тобто в падінні виробництва тютюнових виробів, грошей від акцизів в казну потрапляє менше. Однак це ще не все.

      "Люди у минулому році прийняли бюджет, зафіксували суму доходів, а потім після цього прийняли лобістську норму про те, щоб звільнити від оподаткування при розмитненні компоненти для зеленої енергетики. Таким чином ми втратили 9 мільярдів", – сказав прем'єр. 

      До чого це може призвести

      У Кабміні обіцяють, що з захищеними виплатами проблем не буде. 

      "Це зарплати, це медикаменти, це пенсії, це соціальні видатки, це все, що стосується безпеки і оборони", – заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова.

      маркарова
      Оксана Маркарова

      Складніше з незахищеними, а це видатки на:

      • ремонт доріг;
      • будівництво;
      • інфраструктуру; 
      • придбання техніки.

      Гроші, зокрема, візьмуть з податків, які отримають від платників до кінця року. А ще доведеться позичати з Єдиного казначейського рахунку, тобто з грошей для місцевих бюджетів. І це вплине на видатки і доходи в наступному році. Сама ж затримка з незахищеними видатками хоч не є критичною, але може влетіти в додаткову копієчку.

      У більшій частині контрактів є поняття пені за затримку виконання проплат. І тому знову ж таки, якщо йде затримка, то держава втрачає гроші. Хоч це і незначна величина, але якщо думати щодо всієї економіки, то це досить вагома цифра,
      – зазначив економіст та радник президента Олег Устенко.

      Проте раніше часу експерти радять не панікувати. Адже з цими випробуваннями бюджет має впоратися. А висока інфляція і обвал гривні, якими вже почали лякати, залишаться невтіленими страшилками.

      Зеленський звільнив Романа Трубу: що відомо про ексдиректора Державного бюро розслідувань
      сьогодні
      5022
      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Бюджет Бюджет 2020 Фінанси
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:10 Захисники суддівської мафії проти Шабуніна: чого злякалась Вища рада правосуддя
      Віталій Шабунін 8
      сьогодні , 16:42 Авіакатастрофа у Казахстані: аварії, у які раніше потрапляв Fokker 100
      Вероніка Климська 115
      26 грудня , 20:23 Як зробити відпочинок у басейні комфортним – основні правила вибору осушувачів
      169
      сьогодні , 16:00 Найкращі світові кінопрем'єри 2019 року, які варто подивитися до кінця року
      Юлія Турелик 449
      сьогодні , 15:32 Що подарувати на Новий рік: техніка і ще раз техніка
      Вероніка Климська 175
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук