Проходу немає, – в Івано-Франківську через негоду обвалилась частина пішохідного мосту

Внаслідок сильної зливи в Івано-Франківську обвалилася частина пішоходного мосту. Ситуацію прокоментував міський голова Руслан Марцінків, зазначивши, що переправу відновлюватимуть.

За словами мера, вода затопила берег з боку Німецького озера, а також обірвала частину пішохідного мосту на Набережній. Пройти через переправу на інший берег неможливо. Водночас на місці події уже працюють правоохоронці та комунальники.

До теми Потужні зливи та град: Україною прокотилася негода – апокаліптичні відео

Міст перекрито

Важливо, що ця негода не забрала життя людей. Однак, звісно, погано, що частково пошкодила цей пішохідний міст, проте його планують почати відновлювати, коли впаде рівень води.

Зараз міст перекритий. Проходу нема. На місці події є поліція та комунальні служби. Рівень води досить високий. Після спаду будемо проводити роботи з відновлення обваленої частини мосту. Поки вода прибуває,

– написав Марцінків.

Окрім того, варто сказати, що на жаль, є підтоплення в багатьох районах Івано-Франківської області. За ситуацією будуть слідкувати, аби запобігти можливим поганим наслідкам.

Також Марцінків опублікував відео, на якому показав наслідки сильної зливи. На ролику справді видно, що рівень води в місцевій річці суттєво збільшився. Щоб надалі не було таких ситуацій, будуватимуть укріплення.

Мер Франківська про обвал мосту: дивіться відео з телеграм-каналу Марцінківа

Що робити у разі зливи?

Залишайтесь в безпечному місці. Уникайте виходу на вулицю, залишайтесь всередині будинку або будівлі, де ви перебуваєте. Впевніться, що ви в безпечному і сухому місці, де немає потенційно небезпечних предметів.

Уникайте виходу на вулицю, залишайтесь всередині будинку або будівлі, де ви перебуваєте. Впевніться, що ви в безпечному і сухому місці, де немає потенційно небезпечних предметів. Захистіть важливі речі. Якщо у вас є час, збережіть важливі речі, документи та особисті цінності. Підніміть їх на верхні поверхи будинку або покладіть їх на стіл або шафу.

Якщо у вас є час, збережіть важливі речі, документи та особисті цінності. Підніміть їх на верхні поверхи будинку або покладіть їх на стіл або шафу. Уникайте контакту з водою. Не ходіть або не плавайте у воді, особливо якщо вона швидко тече. Струмінь води може бути небезпечними. Уникайте переходу через затоплені ділянки.

Не ходіть або не плавайте у воді, особливо якщо вона швидко тече. Струмінь води може бути небезпечними. Уникайте переходу через затоплені ділянки. Вимкніть електроприлади. Загалом вимкніть електрику в будинку або будівлі, якщо це можливо. Це допоможе запобігти короткому замиканню та можливим пожежам.

Загалом вимкніть електрику в будинку або будівлі, якщо це можливо. Це допоможе запобігти короткому замиканню та можливим пожежам. Слідкуйте за новинами та інструкціями. Відстежуйте місцеві ЗМІ, щоб отримувати оновлену інформацію про поточну ситуацію та інструкції від владних органів. Дотримуйтесь рекомендацій.

Відстежуйте місцеві ЗМІ, щоб отримувати оновлену інформацію про поточну ситуацію та інструкції від владних органів. Дотримуйтесь рекомендацій. Будьте готовими до евакуації. Якщо ситуація стає небезпечною або вам наказали евакуюватися, дійте швидко і ретельно. Майте під рукою "екстрені речі", зокрема документи, ліки та одяг.

Відомо, що над відновленням пішохідного мосту працюватиме Локомотиворемонтний завод.