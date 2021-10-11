Обвалився північний схил кратера: на Канарах посилилося виверження вулкану

На острові Ла-Пальма, що на Канарах, знову посилилося виверження вулкану Кумбре-В'єха. Через обвал північного схилу кратера стихія зруйнувала понад 1 000 будинків.

Жителі острова 10 жовтня спостерігали новий потік лави, який завдав їм чергових збитків.

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На Канарах посилилося виверження вулкану

Внаслідок посилення стихії знищені 1 100 будівель, зокрема будинки, ферми та промислові споруди. Загальна площа руйнувань – майже 500 гектарів.

Посилення виверження вулкану сталось через обвал північного схилу кратера. Потоки розпеченої лави змітали на шляху велетенські брили, деякі були розміром з будинок.



На Канарах нова хвиля виверження вулкану / Фото АР

Реакція влади на чергову хвилю панування стихії

У місцевої влади очікування щодо подальшої активності вулкану не надто оптимістичні.

Ми не можемо сказати, що виверження, яке почалося 21 день тому, закінчиться найближчим часом,

– сказав міністр безпеки Канар Хуліо Перес.

Попри новий потік лави, жителів острова не евакуювали, оскільки вони вже й так перебувають у безпечній зоні.

Виверження вулкану на Канарах: що відомо