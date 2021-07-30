Розстріл Майдану: обвинуваченого у вбивствах ексберкутівця Маринченка ОАСК поновив на посаді
30 липня 2021 , 16:47Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
Окружний адмінсуд Києва визнав, що звільнення ексберкутівця Олександра Маринченка було незаконним. Також суд ухвалив рішення поновити його на посаді.
Відповідне рішення ОАСК ухвалив 30 липня 2021 року. Цього добивався сам Маринченко.
До теми Ексберкутівець, якого підозрюють у розстрілах Майдану, через суд поновлюється в поліції
Суд поновив на посаді підозрюваного в 48 вбивствах
Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення:
- визнати незаконним звільнення Олександра Маринченка;
- та відновити на службі колишнього бійця спецроти "Беркут".
Маринченка звинувачують в розстрілі 48 активістів Євромайдану. Проте суд ухвалив рішення, що Маринченку мають виплатити орієнтовно 20 тисяч гривень судових витрат.
"Фактично став заручником міждержавних політичних домовленостей і учасником спецоперації зі звільнення українських полонених", – вирішили у суді щодо Маринченка.Зверніть увагу! Володимир Зеленський у квітні 2021 року ініціював ліквідацію ОАСК. Президент заявив, що " довіра втрачена". Згодом в Раді з'явився законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК. Детальніше про скандальний суд читайте тут.
Що відомо про Маринченка
- Олександра Маринченка та ще 4 його колег (Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олега Янішевського і Сергія Тамтура) підозрюють в розстрілі 48 активістів Майдану.
- Мовиться про розстріл людей у Києві на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.
- Проте у грудні 2019 року Україна відпустила їх до бойовиків в межах обміну. Вони не отримали вироку.
- Згодом Сергій Тамтура й Олександр Маринченко вирішили повернутися до Києва.
- У листопаді 2020 року Олександр Маринченко через суд намагався поновитись на службі в поліції.