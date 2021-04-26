Обвинувальний акт щодо Гладковського-молодшого скерували до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря. 26 квітня обвинувальний акт передали в Антикорупційний суд.
Джерело:Центр протидії корупції
У Центрі протидії корупції повідомили, що розшукуваний Ігор Гладковський повернувся в Україну і прибув до САП.
Важливо Оголошений у розшук Гладковський прибув в Україну, його відпустили, – ЗМІ
Гладковського-молодшого обвинувачують у зловживанні впливом. За даними слідства, він отримав 950 тисяч грн неправомірної вигоди шляхом схеми із продажу "Укроборонпрому" товару за завищеною вартістю.
У НАБУ кажуть, що це не єдиний випадок вчинення злочинів, решта – ще розслідуються. Раніше ЗМІ повідомляли, що Гладковському-молодшому вручили обвинувальний акт.
У чому підозрюють Гладковського
- Ще наприкінці 2019 року в "Укроборонпромі" виник корупційний скандал. За даними ЗМІ, тоді державні оборонні заводи закуповували для військової техніки деталі з Росії.
- У причетності до корупційної схеми підозрюють Олега Гладковського, колишнього заступника секретаря РНБО часів п'ятого президента Петра Порошенка, та його сина – Ігоря Гладковського.
- Розслідування почали у 2019 році, однак у розшук Гладковського-молодшого оголосили лише 22 квітня 2021 року. Все через те, що він не з'являвся на допити.
Згодом Олег Гладковський подав у суд на НАБУ. Він вважає, що його родину нібито безпідставно переслідують правоохоронці.