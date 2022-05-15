В об'єкт військової інфраструктури Львівщини влучили 4 ракети: він – повністю зруйнований
Джерело:Максим Козицький
Чотири ракети влучили в об’єкт військової інфраструктури Львівщини. Він повністю зруйнований,
2 ворожі ракети вдалось збити
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Наразі даних про постраждалих та жертв немає.
Увага По Львівщині гатили з Чорного моря: дві крилаті ракети вдалося збити
Підрозділи Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили 2 крилаті ракети окупантів над Львівщиною. Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно, з підводних човнів,
– зазначив Козицький.
Натомість 4 ракети ворога таки влучили в один з об’єктів військової інфраструктури. Він повністю зруйнований.
Коротко про атаку ворога
- Обстріл стався близько 4:30 – 5:10 ранку. В цей час тривала повітряна тривога. Сирени пролунали в західних, центральних, північних та південних областях.
- Вибухи чули і мешканці Львова – їх прозвучало декілька. Сигнал про відбій пролунав вже незабаром – близько 5:20.
- Голова Львівської ОВА Максим Козицький уже повідомляв деякі деталі про обстріл, зокрема те, що ракетами цілили у військовий об'єкт в області. Однак не вказував, що об'єкт таки знищено.
Попередні обстріли Львівщини
До слова, до цього ранку на Львівщині не було тривог уже кілька днів, а попередній авіаудар по Львівщині та обласному центру стався 3 травня.
Тоді над областю ППО зафіксувала теж 6 ракет. Дві збили, а ще одна поцілила у підстанцію у Закарпатській області, решта – влучили по тягових підстанціях.
Через це кілька районів Львова залишились без водопостачання та електроенергії.