Очевидно, що влада боїться Саакашвілі, – грузинський політик

Влада Грузії намагається сховати від людей Міхеіла Саакашвілі. Адже верхівка країни боїться політика.

Зокрема його не хочуть показувати в суді. Про це в ефірі 24 каналу сказав член політичної ради партії "Єдиний національний рух" Грузії Гіоргі Барамідзе.

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За його словами, Саакашвілі бояться навіть в суді. Хоча й інстанцію повністю керує олігарх Бідзіна Іванішвілі.

Очевидно, що влада боїться Саакашвілі,

– наголосив Барамідзе.

Він зауважив, що нещодавно виступив міністр юстиції Грузії. Він сказав, що якщо буде суд, то, ймовірно, Саакашвілі не буде там присутнім.

Барамідзе: Влада грає із вогнем

"Його бояться показати людям: щоб вони фізично побачили його і почули. Влада намагається створювати проблеми і дійсно грає із вогнем", – сказав активіст.

Багато десятків тисяч громадян, як пояснив Барамідзе, збираються вкотре на мітинги. Однією із їхніх вимог було перевести Саакашвілі в нормальну клініку.

Затримання Саакашвілі: основне

На початку жовтня, коли Саакашвілі приїхав у Тбілісі, його затримали.

Сам політик вважає себе політичним в'язнем. Він вирішив на знак протесту голодувати.

Через це його здоров'я почало стрімко погіршуватися. Також він відмовився від вітамінів та ліків.

Вже 8 листопада з'явилась інформація, що Саакашвілі терміново забрали із в'язниці на літаку.

Грузинський політик зауважив, що вже від 8 листопада почнеться безперервний мітинг на захист Саакашвілі.