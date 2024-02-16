16 лютого у Путіна повідомили про смерть Навального у російській колонії. Президент України під час зустрічі із Шольцем прокоментував цю подію.

Сьогодні президент України прибув до Берліна для переговорів із Шольцем. Під час брифінгу із німецьким партнером глава держави отримав звістку про загибель російського опозиціонера.

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Його вбили

Зеленський кількома словами прокоментував смерть Навального. Президент припустив, що це було убивство.

За його словами, Навальний повторив долю інших тисячі закатованих і замучених Путіним.

Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції,

– заявив Зеленський.

Президент наголосив, що саме тому російський диктатор не повинен зберегти нічого. "Путін все має програти, все втратити і відповідати за скоєне", – додав український лідер.

Путін прибирає конкурентів

В Офісі президента теж прокоментували новину про смерть Навального. Андрій Єрмак назвав Путіна "максимальним злом", яке боїться конкуренції.

Посадовець наголосив, що те, що трапилося з російським опозиціонером має бути сигналом для тих, хто вважає можливими переговори із очільником Кремля. Той довів вкотре, що вірити йому не можна. Єдина мова, яку розуміє Путін, – це сила.

З'явилася реакція ЄС і НАТО

У Євросоюзі не здивовані тим, що сталося, адже Кремль не вперше фізично розправляється зі своїми опонентами. Голова Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що Навальний "боровся за цінності свободи та демократії, заради своїх ідеалів він приніс найвищу жертву". Він назвав російський режим відповідальним за його смерть.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що усі обставини загибелі Навального повинні бути встановлені, а Росія має відповісти на серйозні питання.

Навальний помер у колонії: що відомо