Очевидці повідомили про потужний вибух у передмісті Донецька
20 лютого 2022 , 13:19Читать новость на русском
Джерело:"Новости Донбасса"
У передмісті Донецька 20 лютого прогримів потужний вибух. У небо одразу піднявся величезний стовп диму.
Інцидент трапився близько 12 години у Ленінському районі. Про це повідомляють місцеві мешканці.
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"Бахнуло так, що ледь вікна не повилітали", – сказав один із жителів. Вибух було добре чутно у мікрорайонах "Широкий" і "Мирний". Наразі інформації про жертв чи постраждалих немає.Зверніть увагу! Не виключено, що цей вибух – ще одна провокація російських окупантів.
Росія влаштовує провокації
- Російські пропагандисти пишуть, що 19 лютого у Ростовській області вибухнули два снаряди, переконуючи, що це сталося внаслідок обстрілу українськими "Градами".
- У Міністерстві закордонних справ України та штабі Операції об'єднаних сил повідомлення росЗМІ одразу спростували, наголосивши, що це не наші снаряди.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський назвав фейки росіян цинічною провокацією.