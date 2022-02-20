Очевидці повідомили про потужний вибух у передмісті Донецька

20 лютого 2022 , 13:19
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Джерело:

"Новости Донбасса"

У передмісті Донецька 20 лютого прогримів потужний вибух. У небо одразу піднявся величезний стовп диму.

Інцидент трапився близько 12 години у Ленінському районі. Про це повідомляють місцеві мешканці.

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"Бахнуло так, що ледь вікна не повилітали", – сказав один із жителів. Вибух було добре чутно у мікрорайонах "Широкий" і "Мирний". Наразі інформації про жертв чи постраждалих немає.

Зверніть увагу! Не виключено, що цей вибух – ще одна провокація російських окупантів

Росія влаштовує провокації

  • Російські пропагандисти пишуть, що 19 лютого у Ростовській області вибухнули два снаряди, переконуючи, що це сталося внаслідок обстрілу українськими "Градами". 
  • У Міністерстві закордонних справ України та штабі Операції об'єднаних сил повідомлення росЗМІ одразу спростували, наголосивши, що це не наші снаряди. 
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський назвав фейки росіян цинічною провокацією.

До теми – Зеленський про фейки окупантів: дивіться відео

Автор: Олег Васьків