Дві секунди – навіть не встигла отямитися: очевидці розповіли про удар по Кривому Розі

Вранці 8 вересня окупанти завдали удару по адмінбудівлі у Кривому Розі. Внаслідок атаки також пошкодило службовий транспорт та прилеглі будинки.

Відомо, що від російської ракети загинув 1 поліцейський, ще принаймні 55 осіб отримали поранення. Очевидці атаки по Кривому Рогу розповіли про наслідки російської терористичної атаки.

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Все сталося занадто швидко

Переселенка з Донеччини Лідія Шульга майже рік живе неподалік адмінбудівлі, куди влучила російська ракета. Зброя окупантів надзвичайно швидко досягла своєї цілі. За декілька секунд до вибуху Лідія продовжувала займатися своїми справами. Вона розповіла, що збиралася йти на ринок.

Я виходила з хати, збиралась на ринок, і в цей момент це трапилось. Дві секунди, я не встигла навіть і схаменутися. Почула звук ракети, що летіла, стояла в коридорі. Вийшла, а все вже трапилось,

– поділилася Лідія.

Вибухова хвиля та уламки вибили в її будинку шибки. Однак вона радіє, що залишилася жива. Єдина проблема, що перед нею наразі постає – підготовка до зими. Її дім залишився без вікон та дверей.

Вибухова хвиля пошкодила квартиру Лідії / Суспільне Дніпро

Інша очевидиця – Тамара, йшла на роботу в момент удару. Перед влучанням вона чула гул, а після на неї посипалося скло з вітрин магазині. Містянка одразу почала телефонувати доньці, яка працює в адмінбудівлі, куди влучила ракета. На щастя, дівчина залишилася жива, проте отримала поранення.

Я почала дзвонити дітям, не могла додзвонитись. Потім мені зателефонувала донька і сказала "Мамо, я поранена, але жива". Вона працювала там. Коли почалась тривога, вони йшли до укриття, і швидко після сирени відбувся цей вибух. Її з кабінету викинуло в коридор. У неї всі ноги в крові, була вся в крихтах скла,

– ділиться жінка.

Доньці вчасно надали медичну допомогу – наразі вона знаходиться у задовільному стані.

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