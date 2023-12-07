Очікуємо від Ради критично важливих голосувань, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський ввечері 7 грудня записав традиційне звернення до українців. У ньому він розповів про важливу розмову, яку провів з очільником уряду та представниками силових відомств.

Крім того, глава держави також подякував Японії за підтримку, яку вона надала нашій державі. Зеленський також відзначив і подякував нашим захисникам, які боронять країну на найгарячіших точках фронту.

Цікаво Зеленський хоче приїхати на інавгурацію президента Аргентини: там може бути Путін

Нарада зі Шмигалем і очікування від Ради

Зеленський розповів, що провів тривалу нараду з главою уряду Денисом Шмигалем. Вони обговорили співпрацю з партнерами, підготовку й нові рішення про підтримку нашої держави, а також співпрацю з донорами.

Також обговорили енергетичні питання, роботу уряду щодо енергетичної стійкості України, стабільності нашої роботи, всіх наших систем. Завдяки з'єднанню нашої енергосистеми з Європою ми маємо відповідну підтримку від сусідів – це важливо,

– сказав глава держави.

Президент подякував кожній країні, яка допомагає, і кожній українській родині – усім, хто розуміє воєнні виклики та ощадливо й раціонально споживає електрику.

Зеленський зауважив, що цього тижня він також очікує від Верховної Ради України критично важливих голосувань. Ці питання він також обговорив зі Шмигалем.

"Це стосується й того, чого від нас очікують у відносинах із кредиторами, і того, що Україна має зробити в межах підготовки початку переговорів із ЄС. Наш пріоритет – повна реалізація всіх тих рішень, які потрібні, щоб Україна виконала все необхідне на європейському напрямку. Віримо, що і Євросоюз виконає свою обіцянку Україні", – наголосив Зеленський.

Глава держави також обговорив це питання з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Політики обговорили міжнародні відносини, співпрацю у Євросоюзі, підтримку нашого захисту та кроки, які можна зробити, щоб уся Європа стала міцнішою.

Важлива розмова з військовими

Зеленський зазначив, що цього дня він також був на зв'язку з військовими – із командувачами. Також була доповідь нашої розвідки.

І я хочу зараз відзначити воїнів – прикордонників. Вони не лише захищають державний кордон, але й разом з усіма воїнами Сил оборони та безпеки України б'ються на фронті заради нашої держави й людей. Дякую всім бойовим підрозділам Державної прикордонної служби України!

– сказав глава держави.

Крім того, президент відзначив воїнів Краматорського прикордонного загону.

Зеленський у своєму зверненні висловив вдячність такими військовим:

Бахмутський напрямок – солдат Мечислав Левицький та сержант Ігор Куликов;

Житомирський прикордонний загін – солдат Василь Палій із позивним Кордон та сержант Олександр Качур, що воюють на Донеччині;

спецпідрозділ ДОЗОР, який працює на різних напрямках, і на кожному є результат;

підрозділи Південного регіонального управління та Морської охорони, чиї мобільні вогневі групи щоночі полюють на "Шахедів".

Цікаво Зеленський ухвалив нові санкції проти Росії: до списку потрапили посіпаки Кадирова

Робота з партнерами й День місцевого самоврядування

Президент подякував Японії за вчасне й потрібне рішення щодо підтримки України. Країна має передати нам 4,5 мільярда доларів США допомоги.

Першу частину – 1,5 мільярда – ми очікуємо вже в січні. Значну частину цього пакета допомоги – навесні,

– сказав очільник України.

Зеленський наголосив, що Японія послідовно та дуже принципово підтримує нашу державу, людей, і він вдячний за таку допомогу.

Глава держави зазначив, що є також і нове рішення щодо санкцій нашої держави проти російських суб'єктів, які причетні до цієї агресії та працюють на неї.

"Російські фізичні та юридичні особи. Понад 360. І працюємо з партнерами, щоб синхронізувати всі наші санкційні кроки", – наголосив Зеленський.

Президент також провів сьогодні розмову з амбасадорами нашої державної благодійної платформи United24. Це був фактично підсумок зборів за напрямом відбудови.

Я подякував за об'єднання світу заради наших людей, заради відновлення української інфраструктури. Загалом цього тижня фіксуємо позначку в 500 мільйонів доларів, які вже зібрані за час роботи United24,

– наголосив він.

Усі кошти, за словами Зеленського, спрямували на тисячі комплексів безпілотників, а також морські дрони, 200 реанімобілів, броньовані швидкі, сотні генераторів для лікарень та інше обладнання.

Зеленський відзначив, що у процесі відбудови – багатоквартирні будинки та школи, є вже відновлені лікарні, а також збудований центр розмінування.

"Це все – мільйони донорів, абсолютно різних. І звичайні люди, і компанії з понад сотні країн. Я дякую всім, хто долучився до роботи United24, і всій команді нашої платформи", – підкреслив президент.

Наостанок Володимир Зеленський привітав українських громадян, які працюють у громадах, із Днем місцевого самоврядування.

Я вітаю всіх, для кого бути в місцевому самоврядуванні – це бути саме з людьми, дбати про інтереси людей і завжди пам'ятати про інтереси всієї України. Дякую тим, хто справді робить свої громади сильнішим,

– зауважив український очільник.

Він також підписав указ про нагородження представників місцевого самоврядування, які працюють поблизу фронту. Зеленський побажав слави всім, хто захищає нашу державу як свій власний дім.