Очікую на змістовну та плідну зустріч, – Зеленський відреагував на запрошення Байдена
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Володимир Зеленський заявив, що очікує на змістовну та плідну зустріч із президентом США Джо Байденом. За словами українського лідера, пріоритетом розмови стане обговорення важливих питань стратегічного партнерства 2 країн.
Під час візиту у Вашингтон Зеленський планує розмовляти з Байденом про питання миру на Донбасі та повернення окупованого Криму. Не оминуть президенти також теми енергетики і безпекового виклику.
Зауважте США і Німеччина домовилися щодо "Північного потоку-2": якими будуть гарантії для України
Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку України та підтримки реформ,
– наголосив Зеленський.
Які теми обговорять Зеленський і Байден
В Офісі Президента наголосили, що на порядку денному зустрічі українського та американського президентів будуть такі питання:
- протидія тривалій російській агресії проти України;
- погіршення ситуації у Чорноморському регіоні;
- ускладнення ситуації на Донбасі;
- деокупація Криму;
- посилення енергетичної безпеки України та Європи загалом;
- військова та військово-оборонна взаємодія між Україною та США.
Візит Зеленського у США: головне
- Володимира Зеленського офіційно запросили до США. Дата візиту – 30 серпня 2021 року.
- У повідомленні Білого дому мовиться, що ця подія "підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Донбасі і в Криму".
- Окрім того, офіційний Вашингтон запевнив: візит свідчитиме про підтримку "зусиль президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізацію реформ".