Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв визнав, що в Олександра Тарайковського (першу офіційну жертву на мітингах у Білорусі) справді стріляли силовики. Водночас він припустив, що робили це спецпризначенці з нелетальної зброї.

Зава очільника МВС Білорусі про вбивство Тарайковського

Міністр заявив, що під час протестів ескалація йшла з обох боків. Про це Караєв сказав у коментарі білоруському опозиційному ресурсу TUT.BY.

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"Коли збивають своїх хлопців, холоднокровність починає змінюватись. Це дуже погано, я – проти цього. Так бути не повинно. Зі всіма випадками ми будемо розбиратися. Не зараз, а коли все вщухне. Я зараз повинен демобілізувати міліцію на догоду комусь?" – зауважив посадовець.

Водночас він допустив, що в загиблого на Пушкінській Олександра Тарайковского могли стріляти "з нелетальної зброї".

Я – не слідчий. Так, він помер. Скільки померло людей на заворушеннях в Америці? Але ми не застосовували вогнепальної зброї, а тільки ту, яка є нелетальною,

– переконує очільник МВС Білорусі.

Також голова МВС висловився проти проведення несанкціонованих масових заходів.

"Вони використовують всю ситуацію, щоб цей бардак почався. Мені дуже шкода цього загиблого. Ще більше – побитих. Вони теж постраждали. А найбільше – моїх 129 співробітників, – підсумував Караваєв.

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Дивіться відео коментаря Караваєва про протести в Білорусі

Смерть Олександра Тарайковського: головне

Інцидент трапився увечері 10 серпня. За версією МВС Білорусі, Олександр підірвався сам, оскільки хотів кинути гранату в силовиків під час сутички з ними. Простистояння між мітингувальниками та правоохоронцями виникло начебто через те, що останні хотіли розібрати барикади.

За словами очевидців, в руках у Олександра нічого в той момент не вибухало. Більше того, це сталося під час активної атаки та пострілів із боку силовиків. На підтвердження цього, у мережі з’явилося відео, на якому чутно постріли та помітно спалах, але з місця, де стояли силовики. Опісля до тіла чоловіка підходять озброєні спецпризначенці.

Відео вбивства мітингувальника, імовірно Олександра Тарайковського (Увага! Не для людей зі слабкими нервами! 18+)

[SENSITIVE VIDEO] Minsk, Aug10. You can see the shot, and then protester began to stagger. Later another rifle was directed (illuminated by a flashlight) and two more shots. The man falls. Apparently, nothing exploded in his hand, as reported in the news pic.twitter.com/58EVcesajb — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 11, 2020

Згодом з'явилися ще два відео вбивства Тарайковського. Одне оприлюднила інформаційна агенція Associated Press, а інше білоруське опозиційне Euroradio. На кадрах видно, що Олександр іде з піднятими руками. Водночас жодної вибухівки не тримає, як про це заявляла білоруська влада. І в цей час його розстрілюють силовики. Також можна побачити пляму крові на футболці мітингувальника.

Дивіться відео вбивства Олександра Тарайковського в Мінську (Увага! 18+)

Зі слів дружини убитого, біля станції метро "Пушкінська" в той вечір він опинився, тому що пішов в квартиру батька – вона розташовується приблизно в 300 метрах від того місця. У цій квартирі вони з батьком робили ремонт. Був він у шортах, майці, взяв з собою телефон, пачку сигарет, гроші, картки в кишенях і загалом "ішові з порожніми руками".

Вона додає, що основна причина його смерті – "відкрита рана грудної клітини" (так зазначено у висновку про смерть), а помер він від втрати крові.

​Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.