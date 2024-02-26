Глава МЗС Хорватії назвав президента Сербії російським "сателітом": як відреагував Вучич
Джерело:Politico
Міністр закордонних справ Хорватії заявив, що лідер Сербії повинен визначитися, на чиєму він боці — Росії чи ЄС. Гордан Грлич-Радман назвав Александара Вучича російським "сателітом".
У неділю Сербія висловила протест посольству Хорватії в Белграді. Зробили це після того, як глава МЗС назвав Вучина російським "сателітом".
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"Вучич може бути сателітом Росії"
Напередодні, 24 лютого, міністр закордонних справ Хорватії заявив, що президенту Сербії доведеться визначитися, на чиєму він боці — Росії чи ЄС.
Сидіти на двох стільцях незручно. У нього не повинно бути великої дилеми. Вучич може бути сателітом Росії,
– сказав Гордан Грлич-Радман, наголосивши, що зловмисний вплив Росії на Західні Балкани не буде допущений.
Президент Сербії вже відреагував. Заявив, що Гордан Грлич-Радман "не тільки брутально втручається у внутрішні справи Сербії, але, як завжди, бреше, ображає сербський народ і погрожує громадянам Сербії".
"Я ніколи не був чиїмось слугою, чого не можна сказати про Грлича-Радмана", — заявив Вучич.
Також МЗС Сербії назвало заяви головного дипломата Хорватії "неприйнятними". Ба більше, заявило, що вони нібито є "подальшим продовженням формування атмосфери ненависті до Республіки Сербія та сербського народу та порушують спільну політику сприяння миру та стабільності в регіоні".
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Вучич обурив новою заявою щодо українців
- Зауважимо, що напередодні Вучич обурив новою заявою. Сербський президент заявив, що українці, які живуть у його країні, нібито "більш прихильні до Путіна", аніж місцеві росіяни.
- Вучич сказав, що, мовляв, вони здебільшого є російськомовними та орієнтуються на кремлівського диктатора.
- Зауважимо, що Белград формально засудив російську війну проти України, втім, не підтримав санкції проти країни-агресора. Вучич зустрічався з Зеленським, щоб послабити тиск Заходу, який вимагає приєднатися до санкцій.
- Воночас президент Сербії обіцяв Путіну, що не приєднається до санкцій. Цим самим представив свою країну як непохитного союзника Кремля.