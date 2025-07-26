"Жартують, що просив поставити Patriot в Умані": навіщо в Україну приїжджав очільник МЗС Ізраїлю

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар 22 липня прибув в Україну з офіційним візитом, на наступний день він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Найімовірніше, головною темою візиту був Умань.

Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зазначивши, що ходили чутки, що Саар попросить Patriot для міста, але це все жарти. Насправді приїзд міг бути пов'язаний з святкування єврейського Нового року.

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Навіщо в Україну приїжджав очільник МЗС Ізраїлю?

Кожного року хасиди з'їжджаються до Умані на святкування єврейського Нового Року – Рош га-Шана. Так, минулого року до міста прибули понад 30 тисяч хасидів, які зібралися біля могили Рабі Нахмана для першої молитви.

В Ізраїлі жартували, що Саар просив поставити Patriot в Умані, щоб захищати єврейських паломників. До цього не дійшло. Однак те, що ми знаємо – просив Україну переправити туди посилені підрозділи поліції,

– сказав він.

Зільбер пояснив, що раніше Ізраїль присилав тули власну поліцію, щоб підтримувати там порядок. Однак це неможливо під час війни. Водночас ізраїльський журналіст зауважив, що зараз в нашій країні, враховуючи російські атаки, є багато місць, де вартувало би поставити поліцейських.

Він додав, що прогрес у відносинах Ізраїля та України помітний – Саар засудив обстріли міст окупантами, а також сказав, що наші дві країни мають єдиних ворогів – Росію та Іран.

Нагадаймо, що минулого року через приїзд хасидів на святкування міграційна служба та правоохоронці перейшли на посилений режим роботи.