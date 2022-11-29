Чи очолить НАТО представниця від Естонії, – підтвердження від глави МЗС

Наразі у НАТО активно обговорюють, хто стане новим генеральним секретарем Альянсу. Адже каденція Єнса Столтенберга добігає кінця. Серед ймовірних кандидатів і представниця від Естонії.

Чи очолить прем'єрка Кая Каллас Північноатлантичний альянс, в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

До теми Голос Альянсу: хто стане новим генсеком НАТО та як це вплине на Україну

"Диму без вогню не буває"

Рейнсалу запевнив, що диму без вогню не буває. Тож прем'єрка Естонії справді одна з найімовірніших кандидатів на посаду генсека НАТО. Втім, усе вирішується шляхом прийняття політичних рішень. Адже на посаду генсека "не обирають за вподобаннями". Тож попереду довгий переговорний процес, впевнений міністр закордонних справ.

В Естонії ми розуміємо, що наступний генсек НАТО повинен бути потужним політичним лідером, який зможе вміло керувати великим апаратом організації. Генсек НАТО повинен мати дуже чітке розуміння усіх потреб, які постають перед колективною безпекою Європи, і зробити все для того, щоб Україна перемогла,

– підкреслив Урмас Рейнсалу.

Інтерв'ю з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу: дивіться відео

Зверніть увагу!

Кого ще розглядають на посаду генсека НАТО

Прем'єрка Естонії Кая Каллас від початку повномасштабної війни активно висловлює підтримку Україні. Високопосадовиця різко виступає проти дій Росії та прямо назває Путіна військовим злочинцем. Каллас переконана, що російський диктатор повинен відповісти за агресію проти України.Також прем'єрка Естонії пропонувала створити спеціальні рахунки, куди держави пересилати б кошти за газ і нафту , а далі передати їх Україні. Також Кая Каллас закликала лідерів країн не телефонувати Путіну, адже це ніяк не сприяє деескалації конфлікту.

Ще до повномасштабної війни Росії проти України у світі говорили про декілька головних претендентів на посаду генсека НАТО. Окрім Каї Каллас, зокрема розглядали кандидатури:

прем'єра Нідерландів Марка Рютте,

президента Румунії Клауса Йоганніса,

ексглави Служби зовнішніх зв'язків ЄС Федеріки Могеріні,

колишнього прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона,

очільника Міноборони Великої Британії Бена Воллеса.

Цікаво, що Єнса Столтенберга можуть залишити у кріслі до 2024 року. Його каденція добігала кінця у 2022. Однак, на тлі війни Столтенберг попросив продовжити термін на посаді ще на два роки. Врешті-решт йому дозволили залишитися щонайменше до 2023.