Перший в історії хабар в криптовалюті: виключення Одарченка зі "Слуги народу" розгляне комісія

Нардеп Андрій Одарченко отримав підозру під час спроби підкупити Мустафу Наєма. У "Слузі народу" наголосили, що питання виключення депутата з партії розгляне дисциплінарна комісія.

Про це заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Вона також підкреслила, що підозру отримав не лише Одарченко, а й інші нардепи.

До теми 150 доларів у китайській шкатулці: ще одному нардепу повідомили про підозру через хабар

Виключення Одарченка з партії розглядатиме комісія

Як повідомила Шуляк, у "Слузі народу" вже створили керівний орган – дисциплінарну комісію, – яка буде розглядати виключення Одарченка. Відомо, що до складу комісії увійшло 5 осіб. Шуляк пояснила, що керівний орган має ініціювати розгляд цієї справи й дати відповідні рекомендації щодо виключення нардепа з партії.

Це дуже неприємно, але будемо дивитися, як будуть надалі розвиватися події. У нас в партії вже створений керівний орган… Дисциплінарна комісія, яка складається з п'яти осіб, буде давати відповідні рекомендації й висновки,

– повідомила Шуляк.

Вона також наголосила, що політична сила швидко реагує, коли мовиться про виключення нардепів з партії чи фракції. За словами Шуляк, якщо партію необхідно очищати від людей, які порушують законодавство, ми це будемо робити".

Одарченко підтвердив спілкування з Найємом

Вищий антикорупційний суд 22 листопада обирає запобіжний захід нардепу від "Слуги народу" та члену антикорупційного комітету Андрію Одарченку. На слуханні нардеп підтвердив, що дійсно спілкувався з головою Держагентства відновлення Мустафою Найємом. Втім, Одарченко відкинув звинувачення, що намагався дати йому хабар.

Я спілкувався з Мустафою Найємом багато разів, ми спілкувалися на різні теми, але я ніколи не озвучував жодних пропозицій щодо отримання неправомірної вигоди. Ми спілкувалися виключно на тему виділення грошей у вигляді допомоги університету для його відновлення,

– заявив нардеп.

Крім того, Одарченко на засіданні заявив, що нібито Найєм особисто "попросив його навчити користуватися криптовалютним гаманцем". Ба більше, нардеп повідомив, що й сам "тільки нещодавно відкрив для себе криптогаманець, в якому навіть немає грошей".

Перший в Україні хабар у криптовалюті: що відомо