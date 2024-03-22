Одеса та Одеський район змушені переходити на екстренні відключення світла

Російські загарбники вкотре завдали підлий удар по енергоструктурі України. Внаслідок ворожої атаки проблеми зі світлом спостерігають у низці областей. На жаль, це зачепило й Одесу.

Вранці 22 березня російські окупанти завдали чергового удару по енергоструктурі України. Внаслідок удару зафіксовано проблеми зі світлом у низці регіонів. Зокрема, окупанти вдарили по найбільшій ГЕС в Україні.

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Змушені застосувати відключення світла

В офіційному каналі ДТЕК повідомили, що в Одесі та Одеському районі станом на зараз змушені переходити на екстренні відключення світла. Водночас графіки наразі застосувати неможливо.

Причиною стали значні масштаби пошкоджень після ранкового обстрілу, який цинічно здійснили російські загарбники.

Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло в домівки українців, але для стабілізації енергосистеми області потрібно більше часу,

– йдеться у повідомленні ДТЕК.

Додаткову інформацію щодо енергетичної ситуації в області буде повідомлено згодом.

Зауважимо, що диспетчерський центр "Укренерго" працює над стабілізацією роботи енергосистеми. Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги.

Зокрема, для підтримки безпечної роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини, Польщі.

Наразі перебої з електроенергією є лише у Харківській, Одеській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях. Відновлення живлення у цих регіонах може зайняти деякий час. Про терміни закінчення виконання робіт станом на зараз неможливо говорити.

Яка ситуація в інших регіонах