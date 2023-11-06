Одеський художній музей після ракетного удару: щемливі кадри
Увечері 5 листопада Росія цинічно атакувала Одещину ракетами й ударними БпЛА "Шахед". Унаслідок обстрілів руйнувань зазнав Одеський національний художній музей.
У мережі показали, який вигляд має музей після ракетної атаки. На офіційній сторінці також повідомили, що відновлять роботу близько за тиждень, передає 24 Канал.
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Музей атакували напередодні дня народження
Одеський музей 6 листопада мав відзначати 124 роки. З цієї нагоди у ньому організували виставку, втім, росіяни цинічним ударом зруйнували усі плани. Нині музей тимчасово припинив роботу. За попередніми даними, він почне працювати приблизно через 7 днів.
Одеський художній зачинено. Переносимо всі події та скасовуємо Free Entrance Day, як ми планували. Про оновлення будемо повідомляти у наших соціальних мережах,
– повідомили у музеї.
Одеський музей тимчасово не працюватиме / Скриншот
Адміністрація музею у мережі подякувала користувачам, які попри все привітали з днем народження й висловили підтримку після ракетного удару.
"Ми дуже раді, що немає постраждалих і такій згуртованості спільноти, та завтра приходити до музею немає потреби, адже триває процес оцінки пошкоджень, фіксація наслідків ураження та слідчі дії, все має залишатися недоторканим", – повідомили у музеї.
Також у мережі показали музей зсередини після ракетної атаки. На опублікованих світлинах можна побачити масштаб руйнувань – вибиті вікна, обвалену стелю й засипані уламками сходи.
У музеї повідомили, що унаслідок удару постраждали виставки:
- Марґіт та Романа Сельських "Сонце заходу / Sol occidens" з колекції Едуарда Димшица;
- Бориса Айзенберга "Квіти за відвалами";
- роботи Олександра Грехова;
- Стаса Жалобнюка "Black Sea";
- Володимира Семківа "Радість";
- Альбіни Ялози "Вівтар небесного війська";
- Kinder Album "Великі луги, рясні трави".
Музей після ракетної атаки / Фото Одеський національний художній музей
В Одеській ОВА додали, що більшу частину колекції музею евакуювали заздалегідь. Іншу частину витворів мистецтва зберігають у сховищі. Голова Одеської ОВА наголосив, що унаслідок атаки полотна та картини не постраждали.
Полотна та картини нинішніх виставок не постраждали. Наразі на території музею працює Комісія з обстеження обʼєктів культурної спадщини,
– повідомив Олег Кіпер.
Наслідки ракетного удару по художньому музею / Фото Одеська ОВА
Ворог масовано атакував Одещину
- Увечері 5 листопада російські військові атакували Одещину ракетами різних типів, а також ударними безпілотниками типу "Шахед". Тривога в області тривала 2 години – з 20:56 до 22:56. Вже за кілька хвилин в Одесі пролунали потужні вибухи.
- Унаслідок ракетного удару було пошкоджено Одеський національний художній музей, що в історичній частині міста – зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В ОВА також повідомили, що було влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків.
- Унаслідок атаки по Одесі поранення різного ступеня тяжкості отримали 8 осіб. Троє постраждалих отримали допомогу на місці, п'ятеро – госпіталізовано. Їх стан оцінюють як стабільний.