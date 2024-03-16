В Одесі загинув поліцейський Андрій Боярський: його життя забрав ракетний удар

Російська армія 15 березня завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок чого є десятки жертв та постраждалих. Під час цього обстрілу загинув і поліцейський Андрій Боярський.

На момент загибелі правоохоронцю було лише 30 років. Його життя забрав цинічний російський ракетний удар по Одесі балістичним озброєнням, коли поліцейський виконував службові обов'язки.

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В Одесі загинув поліцейський Андрій Боярський

У Великодальницькій ОТГ зазначив, що Андрій Боярський народився та закінчив середню школу в селі Велика Дальниця. Тривалий час працював слідчим в Біляївському районному відділі поліції.

Мав звання капітан поліції. На цей час служив в Національній поліції України,

– розповіли в ОТГ.

Представники ОТГ зазначили, що поліцейський загинув 15 березня 2024 року в місті Одесі від ворожого ракетного обстрілу під час виконання службових обов'язків. Без батька залишилася тримісячна донька.

"Колектив Великодальницької сільської ради висловлює щирі співчуття колезі Боярській Ользі Олексіївні з приводу тяжкої, непоправної втрати – смерті сина Боярського Андрія Валерійовича. Сумуємо разом з Вами, розділяємо Ваше материнське горе та біль", – зазначили в ОТГ.

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