Чекають всіх на найкращі пляжі: на Одещині відкривають море до "оксамитового сезону"
Джерело:Одеська ОВА
В Одеській області готуються відкривати море напередодні "оксамитового сезону". Зустрічати українців на пляжах вже планують майбутніми вихідними, 12 – 13 серпня.
Голова ОВА заявив, що відповідну підготовку пляжів повинні провести до 10 серпня. Звіти можна буде подати й пізніше, але це закликають зробити в рамках встановлених термінів.
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Одеса готується до "оксамитового сезону"
Олег Кіпер заявив, що теракт росіян на Каховській ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі. Проте станом на 7 серпня якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам. Тому пляжі можуть почати роботу й приймати усіх відпочивальників. Вже підписали відповідне розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі.
До слова, почати роботу пляжі зможуть за умови дотримання певних умов. Зокрема, вони мають бути обладнані:
- захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін;
- спостережно-рятувальними постами;
- буями;
- засобами гучного мовлення;
- наявними поблизу укриттями;
Кіпер наголосив, що до 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА. Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше.
Але закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тож чекаємо всіх на наші найкращі у світі пляжі,
– мовиться у дописі ОВА.
Підрив Каховської ГЕС – акт екоциду
- Росіяни 6 червня 2023 року підірвали греблю Каховської ГЕС. Унаслідок теракту затопленими виявилися десятки населених пунктів у Херсонській області.
- Після підриву фахівці заборонили купатися у Дніпрі та Чорному морі. По-перше, у воді було багато боєприпасів, які змило водою, а також меблів і навіть будинків.
- Окрім того, підрив ГЕС забруднив воду у Дніпрі та Чорному морі різними бактеріями. Зокрема, в Одесі позеленішало море через кілька днів після теракту. Експерти у воді зафіксували РНК ротавірусу та ДНК сальмонели, а в Одеській затоці вода зацвіла комплексом потенційно токсичних ціанобактерій. Тому, окрім небезпеки через міни, забороняли купатися в морі й через небезпечні бактерії.